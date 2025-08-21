Uçaklara lazer tutanlara 10 yıla kadar hapis cezası verilecek

Kazakistan Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede lazer cihazları veya dron kullanarak bir uçağın kontrolüne müdahale eden kişilere yönelik cezaların artırıldığı belirtildi.

Açıklamada, ceza kanununda yapılan değişikliğe göre, uçaklara lazer tutanlar ve dron kullanarak uçağın güvenliğini tehlikeye atan kişilerin hem para cezasına çarptırılabileceği hem de 10 yıla kadar hapis cezası alabileceği kaydedildi.

Başsavcılık, ülkede son birkaç yılda benzer vakaların dört kat arttığını belirterek, "Son altı yılda uçak mürettebatını kör etmeye yönelik 98 vaka kaydedildi. Vakaların çoğu Almatı Uluslararası Havalimanı'nda meydana geldi" ifadelerini kullandı.