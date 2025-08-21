Uçaklara lazer tutanlara 10 yıla kadar hapis cezası verilecek

Uçaklara lazer tutanlara 10 yıla kadar hapis cezası verilecek
Yayınlanma:
Kazakistan'da uçaklara lazer tutanlar ve dron kullanarak uçak güvenliğini tehlikeye atan kişiler, yeni düzenlemeyle 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek.

Kazakistan Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede lazer cihazları veya dron kullanarak bir uçağın kontrolüne müdahale eden kişilere yönelik cezaların artırıldığı belirtildi.

Açıklamada, ceza kanununda yapılan değişikliğe göre, uçaklara lazer tutanlar ve dron kullanarak uçağın güvenliğini tehlikeye atan kişilerin hem para cezasına çarptırılabileceği hem de 10 yıla kadar hapis cezası alabileceği kaydedildi.

Başsavcılık, ülkede son birkaç yılda benzer vakaların dört kat arttığını belirterek, "Son altı yılda uçak mürettebatını kör etmeye yönelik 98 vaka kaydedildi. Vakaların çoğu Almatı Uluslararası Havalimanı'nda meydana geldi" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
Aziz Yıldırım’ın olay yaratan bağışı ortaya çıktı
Türk sunucuya şok suçlama: 22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türk sunucuya şok suçlama
22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
Binlerce insanın hayatını kaybettiği '17 Ağustos Marmara Depremi'nin 'sesi' oluşturuldu
Dünya
Trump Biden’ı suçladı: Ben başkan olsaydım bu savaş olmazdı
Trump Biden’ı suçladı: Ben başkan olsaydım bu savaş olmazdı
Kremlin’den kritik açıklama: Putin Zelenski ile görüşmeye hazır
Kremlin’den kritik açıklama: Putin Zelenski ile görüşmeye hazır
Rusya, Ukrayna'ya saldırdı
Rusya, Ukrayna'ya saldırdı