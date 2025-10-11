ABD'de lise öğrencilerine silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD’nin Mississippi eyaletinde, bir lise futbol maçının ardından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 4’ü ağır 12 kişi yaralandı.

ABD’nin Mississippi eyaleti Leland şehrinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre, bir lise futbol maçının ardından düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi, 4’ü ağır olmak üzere 12 kişi yaralandı.

Hayatını kaybedenlerin öğrenci olup olmadığıyla ilgili bir açıklama henüz yapılmadı.

Trump’tan misilleme: Çin’e %100 tarife! 1 Kasım’da başlıyorTrump’tan misilleme: Çin’e %100 tarife! 1 Kasım’da başlıyor

"BU OLAY HEPİMİZ İÇİN BÜYÜK BİR TRAJEDİ”

Leland Belediye Başkanı John Lee, saldırının Leland Lisesi kampüsünde gerçekleşmediğini ve yaralılardan 4’ünün helikopterle hastaneye sevk edildiğini bildirdi.

Lee, olayın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Bu, yıllardır düzenlediğimiz bir etkinlik ve şimdiye kadar bu tür bir olay yaşanmamıştı. Yaklaşık 3 bin 700 kişinin yaşadığı, suç oranı düşük bir şehiriz. Herkes birbirini tanır. Bu olay hepimiz için büyük bir trajedi” diye konuştu.

Eski ABD Başkanı Biden radyasyon tedavisine başladıEski ABD Başkanı Biden radyasyon tedavisine başladı

POLİS GENİŞ ÇAPLI ARAMA BAŞLATTI

Polisin olayın ardından bölgede geniş çaplı bir arama çalışması başlattığı ve şu ana kadar herhangi bir gözaltı olmadığı aktarıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

