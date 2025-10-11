Eski ABD Başkanı Biden radyasyon tedavisine başladı

Eski ABD Başkanı Biden radyasyon tedavisine başladı
Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın prostat kanseri tedavisinin bir parçası olarak radyasyon tedavisine başladığı öğrenildi.

Eski başkanın sözcüsü, ABD merkezli CNN’e verdiği demeçte “Prostat kanseri tedavi planının bir parçası olarak, Başkan Biden şu anda radyasyon ve hormon tedavisi görüyor” dedi.

Haber ilk olarak NBC News tarafından duyuruldu. Gelecek ay 83 yaşına girecek olan eski başkanın sözcüsü, tedavi süresine ilişkin bir zaman çizelgesi vermedi.

‘YENEBİLECEĞİMİZİ UMUYORUZ’

Biden'ın kişisel ofisi mayıs ayında, kendisine kemiklerine yayılmış “agresif bir tür” prostat kanseri teşhisi konduğunu açıklamıştı.

Biden, teşhis konulduktan iki hafta sonra verdiği demeçte, “Bunu yenebileceğimizi umuyoruz” demişti.

“Hiçbir organımda yok, kemiklerim güçlü, yayılmamış. Bu yüzden kendimi iyi hissediyorum.”

Biden, kanser tedavisi için hap tedavisine başladığını da ekledi.

MOHS AMELİYATI OLDU

Geçen ay Biden, cilt kanseri lezyonlarını gidermek için kullanılan bir ameliyat olan Mohs ameliyatı oldu. Bu prosedürde, ince deri tabakaları alınır ve doktor cilt kanseri hücrelerinin hiçbir belirtisini görmeyene kadar mikroskop altında incelenir. Bu ameliyat genellikle, önceki tedaviden sonra tekrar ortaya çıkan, hızlı büyüyen veya yüz, eller veya cinsel organlar gibi önemli bölgelerde bulunan kanserli lezyonları tedavi etmek için kullanılır.

BAŞKANKEN LEZYON ALINMIŞTI

2023 yılında başkanlık görevindeyken Biden, göğsünden bir lezyon aldırdı ve bu lezyon daha sonra bazal hücreli karsinom olarak teşhis edildi. O dönemde Beyaz Saray'da Biden'ın doktoru olarak görev yapan Dr. Kevin O'Connor, “tüm kanserli doku başarıyla çıkarıldı” ve Biden'ın “dermatolojik gözetim”e devam edeceğini söyledi.

Bazal hücreli karsinom, en yaygın cilt kanseri türüdür. Yavaş büyür ve genellikle tedavi edilebilir.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

