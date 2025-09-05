Eski ABD Başkanı Joe Biden kanser ameliyatı oldu

Joe Biden'ın sözcüsü perşembe günü, 82 yaşındaki eski başkana prostat kanseri teşhisi konmasından sadece birkaç ay sonra, Biden'ın cilt kanseri lezyonlarını gidermek için bir prosedür olan “Mohs” ameliyatı geçirdiğini açıkladı.

Sözcü, ameliyatın ne zaman yapıldığına dair ayrıntılı bilgi vermedi, ancak haber, eski başkanın alnında bir yara izi olduğu gösteren bir videonun internette dolaşmasının ardından ortaya çıktı.

MOHS AMELİYATI

Mohs ameliyatı, ince deri tabakalarının çıkarılması ve doktor cilt kanseri hücresi belirtisi görmeyene kadar mikroskop altında incelenmesi prosedürüdür. Genellikle, önceki tedaviden sonra geri dönen, hızlı büyüyen veya yüz, eller veya cinsel organlar gibi önemli bölgelerde bulunan kanserli lezyonları tedavi etmek için kullanılır.

2023 yılında başkanlık görevindeyken Biden'ın göğsünden bir lezyon çıkarıldı ve daha sonra bu lezyon bazal hücreli karsinom olarak pozitif test edildi.

O dönemde Beyaz Saray'da Biden'ın doktoru olarak görev yapan Dr. Kevin O'Connor, “tüm kanserli dokunun başarıyla çıkarıldığını” ve Biden'ın “dermatolojik olarak gözetlenmesine” devam edileceğini söyledi.

KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM

Biden’a, mayıs ayında kemiklerine metastaz yapmış “agresif bir tür” prostat kanseri teşhisi kondu. Biden daha sonra CNN'e kanseri tedavi etmek için hap tedavisine başladığını söyledi.

“Bunu yenebileceğimizi umuyoruz. Hiçbir organıma yayılmadı, kemiklerim güçlü, yayılmadı. Bu yüzden kendimi iyi hissediyorum”

