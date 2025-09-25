Trump yine Biden'ı hedef aldı: Beyaz Saray'daki fotoğrafını değiştirdi

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın dış cephesine, son 2 seçimdeki rakibi Joe Biden hariç, kendincen önceki tüm başkanların portrelerinin yer aldığı bir “Başkanlık Şöhret Yolu” ekledi.

Trump, Joe Biden'ın vesikalık fotoğrafı yerine, Demokratların ismini imzalayan bir otomatik kalemin fotoğrafını yerleştirdi.

Bu, Trump'ın sık sık dile getirdiği, eski başkanın görev süresinin sonunda kafasının yerinde olmadığı ve kararları gerçekten veren kişinin o olmadığı iddiasına bir gönderme. Trump Biden’a o dönem “Uykulu Joe” lakabını takmıştı.

YENİLGİYİ SEÇMEN SAHTEKARLIĞINA BAĞLIYOR

Bu küçümseme, Trump'ın düzenli olarak küçümsediği selefini meşruiyetinden mahrum bırakmak için yaptığı son girişim oldu.

‘Trump Erdoğan’a ihtiyacı olan meşruiyeti verecek’: Barrack'ın sözleri CHP'nin 'icazet' iddiasını gündeme getirdi‘Trump Erdoğan’a ihtiyacı olan meşruiyeti verecek’: Barrack'ın sözleri CHP'nin 'icazet' iddiasını gündeme getirdi

Trump, salı günü BM Genel Kurulu toplantısında 100'den fazla dünya liderinin önünde de Biden'ı küçümsemişti. Trump, 2020 seçimlerinde Biden'a karşı yenilgisini hiçbir zaman kabul etmedi ve bunun yerine sonucu seçmen sahtekarlığına bağladı.

'KARARLARI O ALMIYORDU İDDİASI'

Trump daha önce, yürüyüş yolunda Biden'ı otomatik kalemle temsil edeceğini belirtmişti. Trump, kanıt sunmadan, Biden yönetimi yetkililerinin otomatik kalem kullanarak patronlarının imzasını taklit etmiş olabileceklerini ve kendisinin haberi olmadığı geniş çaplı eylemlerde bulunmuş olabileceklerini iddia etti.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

