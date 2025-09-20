ABD'de helikopter düştü: 4 asker öldü

Yayınlanma:
ABD’de bir helikopter eğitim uçuşu sırasında düştü. Helikopterin içinde bulunan 4 asker hayatını kaybederken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

ABD’nin Washington eyaletinde düzenlenen düzenlenen eğitim uçuşu sırasında düşen askeri helikopterde bulunan 4 asker hayatını kaybetti. ABD Kara Kuvvetleri Özel Operasyonlar Komutanlığı tarafından kaya ilişkin yapılan açıklamada, "MH-60 Black Hawk" tipi helikopterin, 17 Eylül'de Washington'daki Joint Base Lewis-McChord Üssü'nün batısında rutin eğitim uçuşu sırasında düştüğü ifade edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Helikopterin içinde bulunan 4 askerin öldüğü aktarılan açıklamada, askerlerin 160. Özel Operasyonlar Havacılık Alayı'na bağlı olduğu ifade edildi. Açıkloamanın devamında kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kaynak:AA

