ABD'de helikopter düştü: 4 asker öldü
Yayınlanma:
ABD’de bir helikopter eğitim uçuşu sırasında düştü. Helikopterin içinde bulunan 4 asker hayatını kaybederken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
ABD’nin Washington eyaletinde düzenlenen düzenlenen eğitim uçuşu sırasında düşen askeri helikopterde bulunan 4 asker hayatını kaybetti. ABD Kara Kuvvetleri Özel Operasyonlar Komutanlığı tarafından kaya ilişkin yapılan açıklamada, "MH-60 Black Hawk" tipi helikopterin, 17 Eylül'de Washington'daki Joint Base Lewis-McChord Üssü'nün batısında rutin eğitim uçuşu sırasında düştüğü ifade edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI!
Helikopterin içinde bulunan 4 askerin öldüğü aktarılan açıklamada, askerlerin 160. Özel Operasyonlar Havacılık Alayı'na bağlı olduğu ifade edildi. Açıkloamanın devamında kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Kaynak:AA