Avrupa'da havalimanlarında siber saldırı krizi! Uçuşlar aksıyor, uzun kuyruklar oluştu

Yayınlanma:
Avrupa ülkelerinde siber saldırı nedeniyle havalimanlarında kriz yaşanıyor.

Avrupa'nın farklı ülkelerinde bulunan havalimanlarında uçuşlarda aksamalara yol açan sorun, check-in ve biniş sistemlerine düzenlenen siber saldırıdan kaynaklanıyor.

BRÜKSEL HAVALİMANI'NDAN AÇIKLAMA

Brüksel Havalimanı, 19 Eylül Cuma akşamı, kullandıkları check-in ve biniş sistemlerinin hizmet sağlayıcısına yönelik bir siber saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu. Açıklamada, bu saldırının Belçika'daki Brüksel Havalimanı dahil olmak üzere birçok Avrupa havalimanını etkilediği belirtilirken, şu anda sadece manuel check-in ve biniş işlemlerinin yapılabildiği ifade edildi.

SORUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

avrupa-havalimani-siber-saldiri-2.jpg

Hizmet sağlayıcı firmanın sorunu gidermek amacıyla yoğun çaba harcadığı ve en kısa sürede sorunun çözüleceği bildirildi. Teknik aksaklığın uçuş planlarını ciddi şekilde olumsuz etkilediği, uçuşlarda gecikme ve iptallerin yaşandığı vurgulandı.

YOLCULARA ÖNEMLİ UYARILAR

avrupa-havalimani-siber-saldiri-3.jpg

Havalimanı yönetimi, uçuşları olan yolculara, seyahat öncesinde hava yolu şirketlerinden uçuş durumlarını teyit etmelerini ve onaylı biletleri bulunanların havalimanına en az 3 saat önceden gelmelerini tavsiye etti.

SİSTEM SAĞLAYICISINDAN AÇIKLAMA

ABD merkezli Collins Aerospace, Avrupa'daki birçok havalimanına check-in ve biniş sistemleri hizmeti sunduğunu belirterek, sistemlerinde siber saldırı sebebiyle yaşanan kesintiyi doğruladı. Firma, sorunu çözmek ve sistemi en kısa sürede tekrar faaliyete geçirmek için aktif şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

LONDRA VE BERLİN HAVALİMANLARINDAN GELEN BİLDİRİLER

avrupa-havalimani-siber-saldiri-1.jpg

Londra Heathrow Havalimanı, Collins Aerospace’in yaşadığı teknik sorunun özellikle giden yolcularda gecikmelere yol açabileceğini duyurdu. Berlin Havalimanı da Avrupa çapında faaliyet gösteren bu sistem sağlayıcısındaki teknik arıza nedeniyle check-in sırasında uzun kuyruklar ve beklemelerin yaşanabileceğini bildirdi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

