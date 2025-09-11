ABD'de Gizli Servis alarma geçti: Trump’a suikasttan mı şüpheleniliyor?

ABD Gizli Servisi temsilcileri perşembe günü Rusya devler haber ajansı RIA Novosti'ye Beyaz Saray çevresinde güvenlik önlemlerinin artırıldığını doğruladı ve bunun İsrail ve Trump destekçisi aktivist Charlie Kirk'ün öldürülmesinden kaynaklandığını kabul etti.

KIRK SUİKASTI

ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçisi olan muhafazakar aktivist Kirk, bir gün önce Utah Valley Üniversitesi'nde düzenlenen kitlesel bir etkinlikte suikasta uğradı.

İsrail ve Trump destekçisi Charlie Kirk’e suikast düzmece mi?

ÖNLEMLER GEÇİCİ

Perşembe günü bölgedeki Lafayette Parkı ile ve Beyaz Saray'ın çevresinde koruyucu çitler kuruldu. Güvenlik yapısının temsilcileri, kısıtlamaların geçici olarak getirildiğini ve bu hafta içinde kaldırılmaya başlanabileceğini belirtti.

Trump yanlısı Charlie Kirk vuruldu

TRUMP 11 EYLÜL ETKİNLİĞİNE KATILACAK

Bu arada, Beyaz Saray'ın kendi topraklarında durum sakin. Güney bahçesinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın 11 Eylül 2001'de New York'ta meydana gelen terör saldırılarının yıldönümü etkinliğine katılmak üzere Pentagon'a gitmesi için hazırlıklar yapılıyor.