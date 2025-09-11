ABD'de Gizli Servis alarma geçti: Trump’a suikasttan mı şüpheleniliyor?

ABD'de Gizli Servis alarma geçti: Trump’a suikasttan mı şüpheleniliyor?
Yayınlanma:
ABD'de Trump ve İsrail yanlısı sağcı aktivist Charlie Kirk'ün öldürülmesinden sonra Gizli Servis yetkilileri, Beyaz Saray çevresinde güvenlik önlemlerinin artırıldığını söyledi.

ABD Gizli Servisi temsilcileri perşembe günü Rusya devler haber ajansı RIA Novosti'ye Beyaz Saray çevresinde güvenlik önlemlerinin artırıldığını doğruladı ve bunun İsrail ve Trump destekçisi aktivist Charlie Kirk'ün öldürülmesinden kaynaklandığını kabul etti.

KIRK SUİKASTI

ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçisi olan muhafazakar aktivist Kirk, bir gün önce Utah Valley Üniversitesi'nde düzenlenen kitlesel bir etkinlikte suikasta uğradı.

İsrail ve Trump destekçisi Charlie Kirk’e suikast düzmece mi?İsrail ve Trump destekçisi Charlie Kirk’e suikast düzmece mi?

ÖNLEMLER GEÇİCİ

Perşembe günü bölgedeki Lafayette Parkı ile ve Beyaz Saray'ın çevresinde koruyucu çitler kuruldu. Güvenlik yapısının temsilcileri, kısıtlamaların geçici olarak getirildiğini ve bu hafta içinde kaldırılmaya başlanabileceğini belirtti.

Trump yanlısı Charlie Kirk vurulduTrump yanlısı Charlie Kirk vuruldu

TRUMP 11 EYLÜL ETKİNLİĞİNE KATILACAK

Bu arada, Beyaz Saray'ın kendi topraklarında durum sakin. Güney bahçesinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın 11 Eylül 2001'de New York'ta meydana gelen terör saldırılarının yıldönümü etkinliğine katılmak üzere Pentagon'a gitmesi için hazırlıklar yapılıyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti: Ekonomik kriz derinleşiyor
Ekonomik kriz derinleşiyor
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti
Meteoroloji '12 saat sürecek' diyerek sel uyarısı yaptı: Yarına dikkat
Tek bir şikayet ceza için yeterli: Yeni sistem ev sahibi-kiracı tanımayacak
Haftada 4 gün çalışma gelecek mi? Resmi açıklama ile kesinleşti
Bankalar faizleri güncelledi: 100 bin liranın 32 günlük getirisi güncellendi
Bankalar faizleri güncelledi
100 bin liranın 32 günlük getirisi güncellendi
İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek: İşte o ilçeler
İşte o ilçeler
İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor: 7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor
Yeni Sağlık Bakanı bir anda yere yığıldı başını kürsüye çarptı: Kimse ne olduğunu anlayamadı
iPhone 17 resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatları
Dünya
Japonya Filistin için seferber oldu
Japonya Filistin için seferber oldu
İsrail cumhurbaşkanına "şüpheli paket" gönderildi
İsrail cumhurbaşkanına "şüpheli paket" gönderildi