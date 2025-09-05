ABD vizesinde yeni dönem: Kısıtlama getirildi

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlemeye ilişkin yapılan basın açıklamasında kısıtlamanın detayları ile etkilenecek kişiler açıklandı.

Bakanlık, ABD’nin Çin’in Orta Amerika’daki etkisine karşı koymak konusunda kararlı olduğunu kaydetti.

Bu kapsamda ÇKP ile işbirliği yaptığı belirlenen bölge ülkeleri vatandaşlarının ABD vizesinde kısıtlamalara maruz kalacağı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bugün, Dışişleri Bakanlığı, Orta Amerika ülkelerinde bulunurken Çin Komünist Partisi (ÇKP) adına kasıtlı olarak hareket eden ve Orta Amerika'da hukukun üstünlüğünü zedeleyen faaliyetleri bilerek yönlendiren, onaylayan, finanse eden, önemli destek sağlayan veya yürüten Orta Amerika vatandaşlarına yönelik ABD vizelerini kısıtlamamıza olanak tanıyan yeni bir vize kısıtlama politikası duyurmaktadır.

Ayrıca, bu yeni politika kapsamında, daha önce bu tür faaliyetlerde bulunmuş bir dizi Orta Amerika vatandaşına bu vize kısıtlamalarını uygulamak için de adımlar atıyoruz.

Sonuç olarak, bu kişiler ve onların birinci derece akrabaları genel olarak ABD'ye giriş yapamayacaklar.