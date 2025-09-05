ABD vizesinde yeni dönem: Kısıtlama getirildi

ABD vizesinde yeni dönem: Kısıtlama getirildi
Yayınlanma:
ABD Dışişleri Bakanlığı Çin Komünist Partisi (ÇKP) ile işbirliği içerisinde olduğunu iddia ettiği Orta Amerika vatandaşlarına yönelik vize kısıtlaması getirildiğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlemeye ilişkin yapılan basın açıklamasında kısıtlamanın detayları ile etkilenecek kişiler açıklandı.

Bakanlık, ABD’nin Çin’in Orta Amerika’daki etkisine karşı koymak konusunda kararlı olduğunu kaydetti.

Bu kapsamda ÇKP ile işbirliği yaptığı belirlenen bölge ülkeleri vatandaşlarının ABD vizesinde kısıtlamalara maruz kalacağı bildirildi.

'ÇİN'E KARŞI KOYMAYA KARARLIYIZ'

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Amerika Birleşik Devletleri, Orta Amerika'da Çin'in yozlaşmış etkisine karşı koymaya ve hukukun üstünlüğünü bozma girişimlerini durdurmaya kararlıdır.

Bugün, Dışişleri Bakanlığı, Orta Amerika ülkelerinde bulunurken Çin Komünist Partisi (ÇKP) adına kasıtlı olarak hareket eden ve Orta Amerika'da hukukun üstünlüğünü zedeleyen faaliyetleri bilerek yönlendiren, onaylayan, finanse eden, önemli destek sağlayan veya yürüten Orta Amerika vatandaşlarına yönelik ABD vizelerini kısıtlamamıza olanak tanıyan yeni bir vize kısıtlama politikası duyurmaktadır.

BİRİNCİ DERECE AKRABALARI DA KISITLANACAK

Ayrıca, bu yeni politika kapsamında, daha önce bu tür faaliyetlerde bulunmuş bir dizi Orta Amerika vatandaşına bu vize kısıtlamalarını uygulamak için de adımlar atıyoruz.

Sonuç olarak, bu kişiler ve onların birinci derece akrabaları genel olarak ABD'ye giriş yapamayacaklar.

'HESAP VERMEYİ TEŞVİK EDİYORUZ'

Bu önlemler, Başkan Trump'ın bölgemizdeki Amerika'nın ekonomik refahını ve ulusal güvenlik çıkarlarını koruma taahhüdünü yeniden teyit etmektedir. Orta Amerika'da kasıtlı olarak ÇKP ile işbirliği yapan ve yarımküremizi istikrarsızlaştıran Orta Amerika vatandaşlarının hesap vermesini teşvik etmeye devam ediyoruz.

Bölgemizin emniyet ve güvenliğini teşvik etmek için mevcut tüm araçları kullanmaya devam ediyoruz."

MSB’den operasyon sinyalleri geliyordu: ABD SDG/YPG’ye sahip çıktıMSB’den operasyon sinyalleri geliyordu: ABD SDG/YPG’ye sahip çıktı

Venezuela ABD Donanması üzerinde savaş jeti uçurduVenezuela ABD Donanması üzerinde savaş jeti uçurdu

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti: 'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi: İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor! Dekarda 3,5 ton ürün veriyor: Japonlar tiryakisi oldu
Japonlar tiryakisi oldu
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor: Dekarda 3,5 ton ürün veriyor
9 ülkeden Türklere vize duvarı: Giriş artık neredeyse imkansız
İstanbul'un 29 ilçesi için uyarı geldi: Elektrik kesintilerine hazır olun
Beşiktaş'ta başkanlık yarışı! Kapı birden açıldı: Siz adaysanız ben yokum!
İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak: Başlama ve bitiş tarihleri açıklandı
31 bin hektara ekildi dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor: Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor
Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor!
31 bin hektara ekildi, dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor
Dünya
102 yaşında dağın tepesine çıktı: Rekor kırdı
102 yaşında dağın tepesine çıktı: Rekor kırdı
Tayland'ın yeni başbakanı belli oldu
Tayland'ın yeni başbakanı belli oldu