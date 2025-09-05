ABD vizesinde yeni dönem: Kısıtlama getirildi
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlemeye ilişkin yapılan basın açıklamasında kısıtlamanın detayları ile etkilenecek kişiler açıklandı.
Bakanlık, ABD’nin Çin’in Orta Amerika’daki etkisine karşı koymak konusunda kararlı olduğunu kaydetti.
Bu kapsamda ÇKP ile işbirliği yaptığı belirlenen bölge ülkeleri vatandaşlarının ABD vizesinde kısıtlamalara maruz kalacağı bildirildi.
'ÇİN'E KARŞI KOYMAYA KARARLIYIZ'
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Amerika Birleşik Devletleri, Orta Amerika'da Çin'in yozlaşmış etkisine karşı koymaya ve hukukun üstünlüğünü bozma girişimlerini durdurmaya kararlıdır.
Bugün, Dışişleri Bakanlığı, Orta Amerika ülkelerinde bulunurken Çin Komünist Partisi (ÇKP) adına kasıtlı olarak hareket eden ve Orta Amerika'da hukukun üstünlüğünü zedeleyen faaliyetleri bilerek yönlendiren, onaylayan, finanse eden, önemli destek sağlayan veya yürüten Orta Amerika vatandaşlarına yönelik ABD vizelerini kısıtlamamıza olanak tanıyan yeni bir vize kısıtlama politikası duyurmaktadır.
BİRİNCİ DERECE AKRABALARI DA KISITLANACAK
Ayrıca, bu yeni politika kapsamında, daha önce bu tür faaliyetlerde bulunmuş bir dizi Orta Amerika vatandaşına bu vize kısıtlamalarını uygulamak için de adımlar atıyoruz.
Sonuç olarak, bu kişiler ve onların birinci derece akrabaları genel olarak ABD'ye giriş yapamayacaklar.
'HESAP VERMEYİ TEŞVİK EDİYORUZ'
Bu önlemler, Başkan Trump'ın bölgemizdeki Amerika'nın ekonomik refahını ve ulusal güvenlik çıkarlarını koruma taahhüdünü yeniden teyit etmektedir. Orta Amerika'da kasıtlı olarak ÇKP ile işbirliği yapan ve yarımküremizi istikrarsızlaştıran Orta Amerika vatandaşlarının hesap vermesini teşvik etmeye devam ediyoruz.
Bölgemizin emniyet ve güvenliğini teşvik etmek için mevcut tüm araçları kullanmaya devam ediyoruz."
