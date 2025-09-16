ABD uluslararası sularda 3 kişiyi infaz etti

Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı bir paylaşımda, saldırıda yasadışı uyuşturucu nakliyle suçladığı üç “erkek terörist”in öldürüldüğünü söyledi.

ABD’YE KARŞI “İNFAZ” TARTIŞMALARI

Trump’ın terörist olduğunu iddia ettiği kişilerin ABD tarafından öldürülmesinin ardından uzmanlar olası insan hakkı ihlallerine karşı uyarıyor.

Trump 'rejimi değiştireceğiz' demişti: ABD'nin saldıracağını açıkladı

Uyuşturucu kaçakçılığı ile suçlanan kişilerin uluslararası sularda öldürülmesi bazı uzmanlar tarafından “yargısız infaz” olarak tanımlanıyor.

ABD Başkanı’nın paylaştığı gönderide, tekneye düzenlenen saldırıyı gösteren bir video da yer aldı.

‘UYUŞTURUCU TAŞIYORSANIZ AVLAYACAĞIZ’

Trump, saldırının nerede gerçekleştiğini belirtmedi, ancak saldırının Karayip Denizi ve Güney Amerika'yı kapsayan ABD Güney Komutanlığı'nın sorumluluk alanında olduğunu söyledi.

“UYARIYORUZ — AMERİKALILARI ÖLDÜREBİLECEK UYUŞTURUCU TAŞIYORSANIZ, SİZİ AVLAYACAĞIZ!”

Trump muhabirlere yaptığı bir açıklamada ise Teknenin yolcularının uyuşturucu taşıdıklarına dair “kanıtımız var” dedi.

“Tek yapmanız gereken, okyanusa saçılmış olan kargoya bakmak. Her yerde büyük kokain ve fentanil torbaları var.”

KARAYİPLER’DE GERİLİM TIRMANIYOR

Saldırı, başkanın ordunun Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı iddia edilen başka bir tekneyi vurduğunu açıklamasından iki hafta sonra gerçekleşti. Trump, bu saldırıda 11 kişinin öldüğünü söyledi.

Trump, yönetiminin “tekneleri durdurduğumuz gibi” karadan yasadışı uyuşturucu taşıyan uyuşturucu kartellerini de “durdurmayı” planladığını söyledi.

ABD ÖDÜLÜ 50 MİLYON DOLARA ÇIKARDI

Trump yönetimi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro ve hükümetini çeteler ve uyuşturucu kartelleriyle işbirliği yapmakla suçlarken, Venezuela bu suçlamayı reddediyor. Son haftalarda ABD ile Venezuela arasındaki gerginlik tırmanıyor. Geçen ay Trump yönetimi, Maduro'nun yakalanması için verilen ödülü iki katına çıkararak 50 milyon dolara yükseltti.

Venezuela ABD Donanması üzerinde savaş jeti uçurdu

Savunma yetkililerine göre, ABD son birkaç haftadır Karayipler yakınlarında kuvvetlerini artırıyor ve şu anda bölgede yedi veya sekiz savaş gemisi bulunuyor. Bir savunma yetkilisine göre, Deniz Piyadeleri'ne ait birkaç F-35 de hafta sonu Porto Riko'ya ulaşmaya başladı. Bu uçaklar, yönetim yetkililerinin bu ayın başlarında bölgeye konuşlandırılacağını açıkladığı 10 F-35'in bir parçası.

MADURO REST ÇEKTİ

ABD, geçen aydan itibaren Venezuela açıklarına birkaç deniz aracı gönderdi. Maduro hükümeti, deniz araçlarının gönderilmesini “kesinlikle suç teşkil eden kanlı bir tehdit” olarak nitelendirdi ve kıyılarına asker göndermeye başladı.

Venezuela savaş uçakları, bu ayın başlarında iki kez bir ABD deniz aracının yakınlarında uçtu.