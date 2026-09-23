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ABD-Ukrayna arasında Rusya gerilimini tırmandıracak anlaşma

Ukrayna, ABD ile kapsamlı bir insansız hava aracı savunma anlaşması imzalamaya hazırlanıyor.

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ABD-Ukrayna arasında Rusya gerilimini tırmandıracak anlaşma

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, anlaşmayı bu hafta New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sürecinde imzalamaya hazır. Kaynaklar, anlaşmanın bunun yerine ABD'nin imzaya hazır olduğu daha ileri bir tarihte de kesinleşebileceğini söylüyor.

İKİ ÜLKE ORTAK ÇERÇEVE GELİŞTİRDİ

Son bir yılda ABD Savunma Bakanlığı ile Ukrayna Savunma Bakanlığı, iki ülke ordularının Ukrayna savunma teknolojisinin ABD'de test edilmesini ve üretimini genişletmesine imkân tanıyacak bir çerçeve geliştirdi. Bu çerçeve, ortaklığın savunma sanayii alanında derinleştirilmesini amaçlıyor.

KİEV'DEN DRON ÖNLEYİCİ DESTEĞİ

İran'la savaş süresince ABD ve Körfez ülkeleri başlangıçta dronları önlemek için maliyet etkin araçlardan yoksun kalınca Kiev, dron önleyiciler ve pilotlar göndererek yardım sağlamıştı.

ÜÇ ÜLKEYLE SAVUNMA ANLAŞMALARI

Ukrayna, o tarihten bu yana Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de aralarında bulunduğu ülkelerle savunma anlaşmaları imzaladı.

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UKRAYNA'NIN 10 MİLYON DRON HEDEFİ

Zelenski, Ukrayna'nın bu yıl 10 milyon dron üretmeyi hedeflediğini söyledi. Karşılaştırma yapıldığında, eski ABD Kara Kuvvetleri Bakanı Dan Driscoll'a göre ABD Ordusu 2025'te yaklaşık 50 bin dron edindi.

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
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