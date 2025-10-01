ABD: Trump Hamas'a 4 gün süre verdi

Yayınlanma:
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Gazze Planı'nı kabul etmesi Hamas'a 3-4 gün süre verdiğini duyurdu.

Gazze'deki son duruma ilişkin basın toplantısı düzenleyen Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Gazze Planı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

"BAŞKAN TRUMP HAMAS'A 3-4 GÜN VERDİ"

Trump'ın 'Gazze Planı'nı kabul etmesi için Hamas'a 3-4 gün verdiğini belirten Leavitt, ateşkes planının sadece İsrail tarafından değil, aynı zamanda tüm daünyada kabul gördüğünü ifade etti.

Leavitt, "Bu barış planı sadece İsrail tarafından kabul edilmedi, aynı zamanda dünyanın dört bir yanındaki Müslüman ve Arap ülkeleri tarafından ve aynı zamanda Avrupa liderleri tarafından alkışlandı. Bu planı, dünyadaki hemen hemen herkes destekliyor. Bu planla gurur duyuyoruz ve Hamas'ın da planı kabul etmesini umuyoruz çünkü bu plan Orta Doğu'nun daha barışçıl ve müreffeh bir bölge haline gelmesini sağlayacaktır" dedi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

