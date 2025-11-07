ABD iyice karıştı! Yüzlerce uçak seferi iptal

ABD iyice karıştı! Yüzlerce uçak seferi iptal
Yayınlanma:
ABD'de hükümetin kapalı olması nedeniyle, hava yolu firmaları, havalimanlarındaki trafiğin azaltılması talimatı üzerine yüzlerce uçuşu iptal etti.

ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması yaşanırken bu durumun yansımaları ülke genelinde etkisini gösteriyor.

Ülkedeki uçuşları izleyen FlightAware sitesinde yer alan ve aralıklarla güncellenen verilere göre uçuşların bugün 964'ü iptal edilirken 4 bin 924'ü ise ertelendi.

ucuslar.jpg

'Uçakta bomba var' sözleri polisi alarma geçirdi'Uçakta bomba var' sözleri polisi alarma geçirdi

40 HAVALİMANI UÇUŞ KAPASİTESİNİ DÜŞÜRDÜ

Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) hava trafiği yoğunluğunun azaltılması yönündeki talimatı nedeniyle New York, Chicago, Washington ve birçok metropol kentteki dahil 40 havalimanı uçuş kapasitesinde azalmaya gitti.

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, hükümetin kapanması nedeniyle hava trafik kontrolörleri üzerinde oluşan baskıyı azaltmak için 40 havalimanının uçuş kapasitesinde yüzde 10'luk azalma olacağını dilee getirmişti.

Uygulamanın yerel saatle sabah 06.00 ile akşam 22.00 arasında geçerli olması ve tüm ticari hava yollarını etkilemesi bekleniyor.

Kaynak:AA

