ABD-İran New York'ta görüştü: Mutabakattan sonra ilk üst düzey temas

İran Devlet Televizyonu, Dışişleri Bakanı Erakçi'nin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak için geldiği New York'ta Trump'ın danışmanları Witkoff ve Kushner ile görüştüğünü doğruladı.

GÖRÜŞME ABD'Lİ YETKİLİLERİN TALEBİ ÜZERİNE

"ABD'li yetkililerin ısrarlı talebi üzerine" gerçekleştiği belirtilen görüşmede Erakçi'nin İran'ın Hürmüz Boğazı'nın açılması için şartlarını ABD'ye ilettiği belirtildi.

İRAN'IN ŞARTLARI

İran'ın sunduğu şartlar arasında, ABD'nin uyguladığı deniz ablukasının hemen kaldırılması, İran'a ait tüm dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması ve "direniş cephesinin" bulunduğu tüm alanlarda savaşın sonlandırılması yer aldı.

İLK ÜST DÜZEY YÜZ YÜZE GÖRÜŞME

New York'taki bu toplantı, Tahran ile Washington arasında haziranda imzalanan mutabakatın ardından yeniden başlayan çatışmalardan sonra iki ülke arasındaki ilk üst düzey yüz yüze görüşme oldu.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA

Trump, ABD'li yetkililerin bugün New York'ta İran heyeti temsilcileriyle yaklaşık üç saat süren bir görüşme yaptıklarını ve görüşmenin "çok iyi geçtiğini" belirtmişti.

AA