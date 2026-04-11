ABD-İran müzakerelerinde yeni kriz başlığı! Washington tutuklu vatandaşların serbest bırakılmasını istiyor

ABD ile İran arasında uzun süredir dolaylı kanallarda yürütülen gerilimi azaltma ve müzakere çabalarına ilişkin yeni bir iddia gündeme geldi. Washington Post’un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, ABD’li yetkililer bugün İslamabad’da gerçekleşecek görüşmelerde İran’da tutuklu bulunan ABD vatandaşlarının serbest bırakılmasını resmi olarak talep edecek.

Müzakere yolunda İran'dan ABD'ye unutulmayacak mesaj! Ölen çocukların fotoğrafları koltuklara tek tek konulduMüzakere yolunda İran'dan ABD'ye unutulmayacak mesaj! Ölen çocukların fotoğrafları koltuklara tek tek konuldu

Haberde, ABD yönetiminin bu talebi görüşmelerin merkezine koyup koymayacağı konusunda henüz net bir strateji belirlemediği, ayrıca baskı düzeyinin de toplantıların seyrine göre şekillenebileceği ifade edildi. Bazı yetkililerin ise müzakerelerde ilerleme sağlanması halinde bu konunun daha sonraki aşamalara bırakılabileceğini değerlendirdiği aktarıldı.

TRUMP "İNSANİ ÖNCELİK" DEDİ

Washington Post’a konuşan kaynaklar, İran’da tutuklu olduğu bilinen en az 6 ABD vatandaşının bulunduğuna dikkat çekti. Bu kişilerin durumu uzun süredir ABD-İran ilişkilerinde hassas başlıklardan biri olarak öne çıkıyor.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, özellikle tutuklu Amerikalılar dosyasını bir “insani öncelik” ve aynı zamanda diplomatik baskı unsuru olarak değerlendirdiği yorumları yapıldı. Ancak görüşmelerin çerçevesinin genişlemesi halinde, tarafların daha kapsamlı bir pazarlık sürecine yönelip yönelmeyeceği belirsizliğini koruyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor: 44 kilometre uzunluğunda olacak
44 kilometre uzunluğunda olacak
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor
Hiçbir insan görmemişti! Ay'ın 'karanlık' yüzünden ilk kareler geldi
Hiçbir insan görmemişti!
Ay'ın 'karanlık' yüzünden ilk kareler geldi
Dünya
Mühendislik hatası şehri yaktı: Dükkan vitrinleri çatlıyor, lüks araçlar bile eriyor!
Mühendislik hatası şehri yaktı: Dükkan vitrinleri çatlıyor, lüks araçlar bile eriyor!
NASA'yı bile hayrete düşürdü: 1984'ten beri ilk kez görüldü
NASA'yı bile hayrete düşürdü: 1984'ten beri ilk kez görüldü
Ukrayna ve Rusya arasında geçici ateşkes başladı
Ukrayna ve Rusya arasında geçici ateşkes başladı