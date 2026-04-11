ABD-İran müzakerelerinde yeni kriz başlığı! Washington tutuklu vatandaşların serbest bırakılmasını istiyor

ABD ile İran arasında uzun süredir dolaylı kanallarda yürütülen gerilimi azaltma ve müzakere çabalarına ilişkin yeni bir iddia gündeme geldi. Washington Post’un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, ABD’li yetkililer bugün İslamabad’da gerçekleşecek görüşmelerde İran’da tutuklu bulunan ABD vatandaşlarının serbest bırakılmasını resmi olarak talep edecek.

Haberde, ABD yönetiminin bu talebi görüşmelerin merkezine koyup koymayacağı konusunda henüz net bir strateji belirlemediği, ayrıca baskı düzeyinin de toplantıların seyrine göre şekillenebileceği ifade edildi. Bazı yetkililerin ise müzakerelerde ilerleme sağlanması halinde bu konunun daha sonraki aşamalara bırakılabileceğini değerlendirdiği aktarıldı.

TRUMP "İNSANİ ÖNCELİK" DEDİ

Washington Post’a konuşan kaynaklar, İran’da tutuklu olduğu bilinen en az 6 ABD vatandaşının bulunduğuna dikkat çekti. Bu kişilerin durumu uzun süredir ABD-İran ilişkilerinde hassas başlıklardan biri olarak öne çıkıyor.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, özellikle tutuklu Amerikalılar dosyasını bir “insani öncelik” ve aynı zamanda diplomatik baskı unsuru olarak değerlendirdiği yorumları yapıldı. Ancak görüşmelerin çerçevesinin genişlemesi halinde, tarafların daha kapsamlı bir pazarlık sürecine yönelip yönelmeyeceği belirsizliğini koruyor.