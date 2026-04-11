Müzakere yolunda İran'dan ABD'ye unutulmayacak mesaj! Ölen çocukların fotoğrafları koltuklara tek tek konuldu

İran’ın Pakistan’a giden müzakere heyeti, uçak koltuklarına Minab saldırısında hayatını kaybeden çocukların fotoğraflarını yerleştirerek dünyaya çarpıcı bir mesaj verdi. Görüntüler kısa sürede gündem oldu.

İran’ın ABD ile yürütülecek müzakereler kapsamında Pakistan’a gönderdiği heyetin yolculuğu, sıradan bir diplomatik ziyaretin ötesine geçen görüntülere sahne oldu. “Minab-168” sefer sayılı uçakta kaydedilen kareler, uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Uçağın kabininde yer alan koltuklara, İran’ın güneyindeki Minab kentinde düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden çocukların fotoğrafları yerleştirildi. Fotoğrafların yanı sıra, çocuklara ait olduğu belirtilen sırt çantaları ve beyaz güller de koltuklara bırakıldı. Bu sembolik düzenleme, müzakere heyetine “kimin adına masaya oturulduğunu” hatırlatmayı amaçlayan güçlü bir mesaj olarak yorumlandı.

175 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Söz konusu saldırı, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonlarının ilk gününde gerçekleşmiş, Minab’daki bir ilkokul Tomahawk füzesiyle vurulmuştu. Saldırıda çoğunluğu çocuk olmak üzere 175 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

"İRAN UÇAĞINDAKİ YOLCULAR"

İran devlet televizyonu IRIB, uçuşa ait görüntüleri sosyal medya hesaplarından “İran uçağındaki yolcular” başlığıyla paylaştı. Paylaşımda, koltuklarda yer alan fotoğraflar ve çantalar üzerinden verilen mesajın, müzakere sürecine güçlü bir sembolik boyut kazandırdığı vurgulandı.

GALİBAF'TAN ANLAMLI MESAJ

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf da konuya ilişkin bir fotoğrafı kişisel sosyal medya hesabında yayımladı. Galibaf, paylaşımına “Bu uçuştaki yol arkadaşlarım” notunu düşerek, görüntülerin taşıdığı anlamı daha da pekiştirdi.

Söz konusu kareler, İran’ın diplomatik temaslar öncesinde verdiği en dikkat çekici mesajlardan biri olarak değerlendirilirken, bu sembolik adımın müzakere sürecine nasıl yansıyacağı merak konusu oldu.

GÖRÜŞMELER BUGÜN BAŞLIYOR

Öte yandan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance başkanlığındaki heyet ile İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf liderliğindeki İran heyeti, kritik müzakereler için Pakistan’ın başkenti İslamabad’a ulaştı. ABD heyetini taşıyan üç uçak Nur Han Hava Üssü’ne iniş yaparken, İran heyetinin de bir gün önce kente geldiği bildirildi. Karşılama töreninde Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar yer aldı.

Taraflar arasındaki görüşmelerin Türkiye saatiyle 13.00’te başlaması planlanıyor. ABD ve İran heyetlerinin, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ayrı ayrı temaslarda bulunmasının ardından müzakere sürecine geçileceği belirtildi. Pakistan yönetimi, görüşmelerde kolaylaştırıcı rol üstlenerek taraflar arasında kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm için zemin oluşturmayı hedefliyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

