ABD Çin’e karşı savaş için harekete geçti: Füze üretimi 2 katına çıkartılıyor!

ABD Çin’e karşı savaş için harekete geçti: Füze üretimi 2 katına çıkartılıyor!
Yayınlanma:
ABD Savaş Bakanlığı'nın (Pentagon) İsrail ve Ukrayna'ya füze yardımları sebebiyle, Çin'e karşı olası bir savaşta stoklardan endişe duymasından dolayı üretici şirketlere füze üretimini 4 katına kadar artırması talimatını verdiği öne sürüldü.

ABD, Çin ile gelecekte yaşanabilecek potansiyel bir çatışma nedeniyle füze üretiminin iki katına çıkarılmasını istedi. Bu senaryonun yaşanması halinde Pentagon, Ukrayna ve İsrail’e çatışmalar sırasında yapılan yarımlar nedeniyle füzelerin yetersiz olduğundan endişe duyuyor.

tomahawk-bataryasi1.jpg
ABD üretimi MRC füze fırlatma bataryası

ABD merkezli Wall Street Journal'ın haberine göre, Pentagon, ABD'ye füze tedarik eden firmalara, silah üretimini dört katına çıkarmaları gerektiğini bildirdi.

FÜZE STOKLARI ENDİŞE YARATTI

Gazete, konuyla ilgili bilgi sahibi olan kaynaklara atıfta bulunarak, ABD'nin Çin ile gelecekte çıkabilecek bir savaş ihtimaline karşı füze stoklarının yetersiz olduğuna dair endişesi nedeniyle füze üretimini artırmak istediğini yazdı.

4 KAT ARTIRMA TALİMATI

Pentagon'un üst düzey yetkilileri ile ABD silah üreticilerinin temsilcileri arasında yapılan toplantılarda bu talebin iletildiği bildirdi. Bu kapsamda üreticilerden, üretimi 2, hatta bazı füzeler için 4 katına çıkartmaları talep edildi.

TRUMP UKRAYNA’YA YENİ FÜZELERİ DEĞERLENDİRİYOR

Füzelerin tükenmesi, özellikle Rusya'nın devam eden işgali sırasında ABD'nin Ukrayna'ya füze tedarik etmesi ve ayrıca İran ile son savaş sırasında İsrail'i savunmak için füzelerin kullanılması nedeniyle Washington yönetimi için önemli bir endişe kaynağı haline geldi.

Bu kapsamda ABD’nin hava savunması için kullanılan füze stokları önemli boyutta bir darbe aldı.

Rusya 'NATO'yla savaştayız' demişti: ABD’den gerilimi tırmandıracak füze hamlesiRusya 'NATO'yla savaştayız' demişti: ABD’den gerilimi tırmandıracak füze hamlesi

Bu endişeler sürerken ABD Başkanı Donald Trump şu anda Ukrayna'ya Rusya'nın iç kesimlerini vurma kabiliyetine sahip ABD üretimi Tomahawk seyir füzelerinin verilip verilmemesini değerlendiriyor.

‘OLAĞANÜSTÜ YOLLAR ARAŞTIRILIYOR’

Pentagon sözcüsü Sean Parnell, Trump ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'in “askeri gücümüzü genişletmek ve mühimmat üretimini hızlandırmak için olağanüstü yollar araştırdıklarını” söyledi. Bu girişimin, savunma sanayisi liderleri ve üst düzey Pentagon yetkilileri arasında işbirliği olarak yürütüldüğünü kaydetti.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Liverpool'u korkutan hakem Galatasaray maçında: Sedat Kaya nedenini açıkladı
Güllü'nün patronundan şok iddia! "Görmemesi gereken bir şey gördü"
Bülent Ersoy servetini bırakacak birini arıyor: Tek şartı var!
Bülent Ersoy servetini bırakacak birini arıyor: Tek şartı var!
Real Madrid'de Arda Güler isyanı: Saha içi konuşmaları ortaya çıktı
IBAN ve transfer krizi: Yüz binlerce kişiyi etkiledi
IBAN ve transfer krizi: Yüz binlerce kişiyi etkiledi
Boeing 737 MAX güvenli mi? THY'den açıklama geldi!
Boeing 737 MAX güvenli mi? THY'den açıklama geldi!
Arda Turan veda etti
Arda Turan veda etti
İkinci el araç pazarında talep de fiyat da artıyor ve artacak
İslam Memiş 'yeni altını' açıkladı: Alırken bu 3'üne dikkat edin
İstanbul depreminin kaderini değiştiren 3 çukuru açıkladı: Sıradaki sallantıyı 6 örnekle anlattı
Dünya
Son dakika | Beyaz Saray'dan Gazze'de anlaşma açıklaması
Son dakika | Beyaz Saray'dan Gazze'de anlaşma açıklaması
Türk donanması Sumud Filosu’na eşlik etmeye başladı
Türk donanması Sumud Filosu’na eşlik etmeye başladı
Suriye’de patlama! İsrail askeri ağır yaralandı
Suriye’de patlama! İsrail askeri ağır yaralandı