ABD Büyükelçiliği önünde Sumud Filosu eylemi!
Yayınlanma:
Ankara'da sivil toplum kuruluşları tarafından İsrail'in Sumud Filosuna müdahale etmesinin ardından Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Büyükelçiliği önünde eylem düzenlendi.

İsrail'in Gazze'e insani yardın ulaştırmak için yola çıkan Sumud Filosu'na müdahale ederek hem filodaki gemilere el koydu hem de aralarında 25 Türk'ün de bulunduğu birçok aktivisti alıkoydu.

Bu müdahale tüm dünyada tepki le karşılanmaya başladı. Birçok ülkede yapılan müdahaleye karşı halk sokaklara dökülerek eylemler düzenledi.

Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistlerden gözaltı paylaşımıSumud Filosu'ndaki Türk aktivistlerden gözaltı paylaşımı

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ ÖNÜNDE EYLEM

Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP), Gazze’ye yardım götüren Sumud Filosuna İsrail güçlerinin saldırmasının ardından ABD Büyükelçiliği önünde eylem gerçekleştirdi.

abd-buyukelciligi-onunde-sumud-filosu-ey-942598-279937.jpg

Protestoya, saldırıya tepki gösteren çok sayıda vatandaş katıldı. Eylemde vatandaşlar, Filistin bayrakları ile Filistin’e destek amaçlı ve İsrail karşıtı hazırlanan pankartlar taşıdı.

abd-buyukelciligi-onunde-sumud-filosu-ey-942600-279937.jpg

Sumud Filosuna destek amaçlı sloganlar atıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

