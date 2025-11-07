ABD Başkan Yardımcısı hakkında Türkiye iddiası: 'Papa ile ziyarete gelmek istiyor'

Middle East Eye’ın haberine göre, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance önemli bir diplomatik ziyaret için Türkiye'ye gelmeyi planlıyor.

Habere göre Vance, Papa 14. Leo'nun İznik şehrine yapacağı tarihi ziyarete eşlik etmek amacıyla Türkiye'yi ziyaret edecek. Bu ziyaret, MS 325 yılında toplanan 1. İznik Konsili'nin 1700. yıldönümünü kutlama etkinlikleri kapsamında düzenleniyor.

VANCE'IN KATILIMI HENÜZ KESİNLEŞMEDİ

Haberde, Katolik inancına sahip olan Vance'ın 28 Kasım'daki anma törenlerine katılarak Papa'ya eşlik etmeyi umduğu, ancak katılımının henüz kesinleşmediği belirtildi.

Yeni Papa Türkiye'ye gelecek! İznik vasiyeti ortaya çıktı

Konuyla ilgili görüşmelerin sürdüğü ifade edilirken, bir kaynak, Vance'ın 27 Kasım'da Orta Doğu'daki Amerikan askerleriyle Şükran Günü'nü kutlayacağını ve ardından Türkiye'ye geçmek istediğini aktardı.

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞME BEKLENİYOR

Türk yetkililerin, Vance'ın İznik etkinliğine katılması halinde kendisinin Erdoğan'a bir nezaket ziyaretinde bulunacağını düşündükleri öğrenildi. İkili, daha önce Eylül ayında Erdoğan'ın Beyaz Saray ziyareti sırasında bir araya gelmişti.

TARİHİ BAZİLİKA HAC MERKEZİ OLABİLİR

Papa'nın ziyaret edeceği, İznik Gölü'nün altında bulunan ve 20 x 40 metre boyutlarındaki bazilikanın, Hristiyan kaynaklarında bahsedilen uzun süredir kayıp olan 'Kutsal Babalar Kilisesi' olduğu düşünülüyor.

Vatikan heyeti İznik’te

Uzmanlar, Papa'nın bu ziyaretinin İznik'i Hristiyan hac ve inanç turizmi için önemli bir merkez haline getirebileceği görüşünde. Kazılarda ortaya çıkarılan 37 mezarın, özgünlüklerini korumak için restore edilerek orijinal yerlerine yeniden gömüldüğü belirtildi. Papa'nın ziyareti öncesi, 38 kişilik bir Vatikan heyeti de son hazırlıkları yapmak üzere İznik'e gelmiş durumda.