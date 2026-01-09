BM'den Trump'ın 66 kuruluştan çekilmesine tepki

BM'den Trump'ın 66 kuruluştan çekilmesine tepki
Birleşmiş Milletler (BM), ABD’nin aralarında 31 BM kuruluşunun da bulunduğu toplam 66 uluslararası kuruluştan çekilme kararından duyulan rahatsızlığı dile getirerek, kararın BM’ye resmi olarak bildirilmediğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, ABD’nin aralarında 31 BM kuruluşunun da bulunduğu toplam 66 uluslararası kuruluştan çekilme kararıyla ilgili açıklamada bulundu. Dujarric, Genel Sekreter Antonio Guterres’in söz konusu karardan üzüntü duyduğunu bildirdi.

BM Genel Merkezi’nde düzenlenen günlük basın toplantısında konuşan Dujarric, Beyaz Saray’ın internet sitesinde yayımlanan açıklamalar dışında ABD tarafından BM’ye iletilmiş resmi bir bildirim bulunmadığını vurguladı. Dujarric, “Genel Sekreter, Beyaz Saray'ın ABD'nin bir dizi BM kuruluşundan çekilme kararına ilişkin açıklamasından üzüntü duymaktadır” dedi.

BM bütçesine yapılan katkıların üye ülkeler için yasal bir yükümlülük olduğunun altını çizen Dujarric, “Genel Kurul tarafından onaylanan BM düzenli bütçesine ve barış koruma bütçesine yapılan katkılar, ABD de dahil olmak üzere tüm üye devletler için BM Şartı uyarınca bağlayıcıdır” ifadelerini kullandı.

Dujarric, Birleşmiş Milletler’in dünya genelinde kendisine güvenen milyonlarca insan için sorumluluk taşıdığını belirterek, “BM görevlerini kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir” dedi.

"RESMİ BİLDİRİM YOK"

BM Sözcüsü, ABD’nin çekilme kararına ilişkin olarak BM’ye şu ana kadar resmi bir yazılı bildirim yapılmadığını da açıkladı. Dujarric, dün Beyaz Saray tarafından kamuoyuyla paylaşılan bilgiler dışında, Washington yönetimiyle bu konuda herhangi bir doğrudan temas kurulmadığını kaydetti.

