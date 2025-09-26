ABD basınından dünyayı sarsacak iddia: Rusya Çin ordusunu Tayvan'ı işgale hazırlıyor

Askeri analistler, bu anlaşmaların Pekin'e, Rusya'nın hala Çin ordusunu geride bıraktığı birkaç alandan biri olan eğitim ve teknolojiye erişim imkânı sağladığını söyledi.

Washington Post’un haberine göre anlaşmalar, iki ordunun sembolik ortak tatbikatlar ve kamuoyuna yapılan açıklamaların ötesine geçerek, Çin'in Tayvan'ı ele geçirmek için kritik öneme sahip gördüğü alanlarda, birlikte çalışabilir sistemler ve ortak savaş deneyimi geliştirdiğinin bir örneği. Tayvan, 23 milyon nüfuslu özerk bir ada ve Pekin bu adayı kendi toprağı olarak görüyor.

BELGELER ORTAYA ÇIKTI

Hacktivist grup Black Moon tarafından elde edilen ve The Washington Post tarafından incelenen 800 sayfalık belgelerde, Rusya'nın Ekim 2024'te Çin’in Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri'ne 37 adet BMD-4M hafif amfibi araç, 11 adet Sprut-SDM1 kundağı motorlu tanksavar topu ve 11 adet BTR-MDM hava indirme zırhlı personel taşıyıcı satmayı kabul ettiği görülüyor.

Arşivdeki ek belgeler, Nisan 2024'te Pekin'de yapılan ve Çin tarafının Moskova'dan belirli araçların teslimat süresini hızlandırmasını, eksiksiz teknik belgeleri dahil etmesini ve silahları Çin yazılımı, elektronik, radyo ve navigasyon sistemleriyle uyumlu hale getirmesini talep ettiği toplantı da dahil olmak üzere, birkaç tur müzakereyi gösteriyor.

RUS ORDUSU ÇİNLİLERE EĞİTİM VERİYOR

Ayrı belgeler, Rus uzmanlar tarafından Rusya'da ve daha sonra Çin'de Çinli paraşütçülere silahların savaşta kullanımı konusunda eğitim programları düzenlendiğini özetliyor.

Tayvanlı bir güvenlik yetkilisi, Rusya-Çin anlaşmaları hakkında yorum yaparken, “Çin ve Rusya arasındaki askeri işbirliği, kamuoyuna açıklananların çok ötesine geçiyor” dedi.

Yetkili, Tayvan'ın Rusya'nın Çin'e gelişmiş bir paraşütçü komuta sistemi sağladığını takip ettiğini ve ordusunun etkili bir şekilde yanıt vermeye hazır olduğunu söyledi.

Analistler, Çin için Rusya'nın hava indirme uzmanlığı ve silahlarının, Tayvan'ı işgal etme olasılığına hazırlık kapsamında çok değerli olduğunu söyledi.

Xİ JİNPİNG ORDUYA 2027’YE KADAR HAZIR OLUN DEDİ

Çin'in lideri Xi Jinping, Tayvan'ı Çin Komünist Partisi'nin yönetimi altına almak için gerekli adımların atılması gerektiğini defalarca dile getirdi.

Bu hedefe ulaşmak için, orduya daha hızlı modernizasyon yapmasını ve savaşlara hazırlanmasını emretti. ABD istihbaratına göre, bu hazırlıkların bir parçası olarak 2027 yılına kadar Tayvan'ı ele geçirmeye hazır olmak da var, ancak uzmanlar bunun bir saldırı başlatmak için son tarih olmadığını sadece hazırlık kapasitesi oalrak bu tarihin belirlendiğini söylüyor.

PENTAGON BELGELERİ ZAYIFLIĞI ORTAYA KOYDU

2023 yılına ait sızdırılan Pentagon değerlendirmeleri, Tayvan'ın hava savunmasının, bir çatışmanın başlarında hava üstünlüğünü Çin'e kaptırabilecek füze saldırılarına karşı özellikle savunmasız olduğunu ortaya koydu.