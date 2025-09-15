Çin’den NATO’ya Trump uyarısı: ‘Kararlı şekilde karşılık veririz’

Çin’den NATO’ya Trump uyarısı: ‘Kararlı şekilde karşılık veririz’
Yayınlanma:
Çin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya’ya karşı NATO ülkelerine yaptığı çağrının ardından yapacağı misillemeye ilişkin uyarıda bulundu. Trump’ın Avrupa ülkelerine Çin’e %100’e varan gümrük vergisi uygulama önerisine tepki gösterildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Lin Jian, ABD Başkanı Donald Trump’ın çağrısının ardından, NATO ülkelerine uyarıda bulundu. Çin'in Rus petrolü satın almasını bahane ederek Çin'e gümrük vergisi uygulamaya kalkışılırsa, Çin'in “kararlı önlemler” alacağını belirtti.

'EGEMENLİĞİMİZİ SAVUNACAĞIZ'

Rusya devlet haber ajansı TASS'ın aktardığına göre G7 ve NATO ülkeleri tarafından Çin'e Rus petrolü ithalatı nedeniyle gümrük vergisi uygulanması olasılığına ilişkin bir brifingde yaptığı açıklamada Jian serbest ticari ilişkilerin Çin’in meşru hakkı olduğunu vurguladı.

“Çin'in Rusya dahil olmak üzere dünya ülkeleriyle olan normal ticari, ekonomi ve enerji işbirliği yasaldır ve itiraz edilemez. Çin'in meşru hak ve çıkarları ihlal edilirse, kararlı önlemler alacağız. Egemenliğimizi, güvenliğimizi ve kalkınma çıkarlarımızı kararlılıkla savunacağız."

'ABD EKONOMİK ZORLAMA UYGULUYOR'

Çinli diplomat, Avrupa Birliği'ne baskı uygulamaya çalışan ABD'nin eylemlerinin “tek taraflı sindirme ve ekonomik zorlamanın tipik bir örneği” olduğunu belirtti. Washington'un bu şekilde “uluslararası ticaret kurallarını ciddi şekilde zedelediğini ve küresel üretim ve tedarik zincirlerinin güvenliğini ve istikrarını tehdit ettiğini” kaydetti.

Ayrıca, Çin'in Ukrayna çatışması konusundaki tutumunun değişmediğini ve net olduğunu vurguladı.

“Pekin, diyalog ve müzakerelerin “krizi çözmenin tek geçerli yolu” olduğuna inanıyor.”

NE OLMUŞTU

Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımların “yeterince sert olmadığını” söylemişti. ABD Başkanı, NATO ülkeleri Rusya'dan petrol alımını ortaklaşa durdurursa “etkili” anti-Rusya yaptırımları getirmeye hazır olduğunu söylemiş ve ittifak üyelerine Çin'den yapılan ithalata %50-100 oranında gümrük vergisi uygulamalarını önermişti.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

