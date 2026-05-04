ABD asker çekiyor, Avrupa panikliyor! “Savunmada hızlanmak zorundayız”

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Almanya’daki Amerikan askerî varlığının azaltılmasına yönelik değerlendirmeleri Avrupa Birliği’ni tedirgin etti. Tartışmalar, Ermenistan’da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 8. Zirvesi öncesinde yapılan açıklamalara da yansıdı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede Washington’ın Avrupa’daki askerî varlığına ilişkin zaman zaman benzer mesajlar verdiğini hatırlattı. Ancak bu kez açıklamanın “zamanlamasının beklenmedik olduğunu” vurgulayan Kallas, gelişmenin NATO içindeki Avrupa kanadını daha güçlü hale getirme ihtiyacını bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi. Kallas ayrıca Avrupa’daki ABD birliklerinin yalnızca kıta güvenliği için değil, aynı zamanda ABD’nin stratejik çıkarları açısından da kritik rol oynadığını ifade etti.

ÖNCELİK ENERJİ GÜVENLİĞİ

Zirve kapsamında konuşan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise gündemin ilk sırasında enerji güvenliği bulunduğunu belirtti. Avrupa’nın fosil yakıtlara olan bağımlılığına dikkat çeken von der Leyen, bu durumun kıtayı küresel piyasalardaki dalgalanmalara açık hale getirdiğini söyledi. Çözüm olarak yenilenebilir ve nükleer enerji yatırımlarının artırılması gerektiğini dile getirdi.

"AB DAHA HIZLI HAREKET ETMELİ"

Von der Leyen, ekonomik bağımsızlıkla birlikte askerî kapasitenin de güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Kendimizi koruyabilmek için savunma yatırımlarını hızlandırmalıyız” dedi. Avrupa’nın mevcut kaynaklara sahip olduğunu ancak üretim süreçlerinde daha hızlı hareket edilmesi gerektiğini belirten von der Leyen, güvenilir tedarik zincirlerinin de stratejik önem taşıdığını ifade etti.

"YENİ EKONOMİK İLİŞKİLER" MESAJI

AB lideri ayrıca uluslararası ortaklıkların güçlendirilmesine yönelik temaslarını sürdüreceğini, bu kapsamda Meksika’ya bir ziyaret planladığını da açıkladı. Avrupa’nın geniş serbest ticaret ağına sahip olduğunu hatırlatan von der Leyen, “Benzer vizyona sahip ülkelerle istikrarlı ve güvenilir ekonomik ilişkiler kurulabilir” değerlendirmesinde bulundu. (AA)