ABD alarma geçti! Olağanüstü hal ilan edildi

Yayınlanma:
ABD’nin 2025’teki ilk kasırgası Erin, North Carolina açıklarında şiddetini artırıyor. Olağanüstü hal ilan edilen eyalette halk, tehlikeli dalgalar ve rip akıntıları nedeniyle uyarıldı.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC), tropikal fırtınadan kasırgaya dönüşen Erin’in hızla güç kazandığını duyurdu. Saatte 110 kilometreye ulaşan rüzgârların, akşam saatlerinden itibaren North Carolina kıyılarında etkili olması bekleniyor.

Yetkililer, kasırganın ABD ve Kanada’nın doğu sahillerinde tehlikeli dalgalara ve rip akıntılarına yol açabileceği uyarısında bulundu. Rip akıntıları, kıyıya vuran dalgaların güçlü bir şekilde denize geri sürüklenmesiyle oluşuyor ve özellikle yüzücüler için ölümcül risk taşıyor. Bu nedenden dolayı ABD'nin doğu kıyısındaki plajlarda yüzülmemesi konusunda halkın uyarıldığı belirtildi.

CAN GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDECEK DÜZEYDE OLACAK!

NHC’nin açıklamasına göre, 2025 yılının ilk kasırgası olan Erin “alışılmadık derecede geniş” bir etki alanına sahip. Kasırganın doğrudan karaya vurması beklenmiyor ancak kıyı bölgelerinde can güvenliğini tehdit edecek düzeyde dalga ve akıntılar oluşturacak.

OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

North Carolina Valisi Josh Stein, kasırganın ilk temas edeceği noktanın kendi eyaletleri olacağını belirterek olağanüstü hal ilan etti. Stein, sahil şeridinde 200 Ulusal Muhafız askeri, üç hızlı su kurtarma ekibi, kurtarma uçakları, helikopterler ve yüksek araçların göreve hazırlandığını açıkladı.

UZMANLAR GÜN VERDİ O İHTİMALİ AÇIKLADI

Meteoroloji uzmanları, sistemin kuzeye doğru ilerlemesi halinde tropikal depresyona dönüşebileceğini aktarıyor. Tropikal depresyonlar, kasırgaların gelişim sürecinde en erken aşama olarak biliniyor. NHC, Erin’in önümüzdeki 48 saat içinde depresyona dönüşme ihtimalini yüzde 30, yedi gün içinde ise yüzde 70 olarak değerlendirildiği ifade edildi.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

