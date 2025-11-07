ABD 3 kişiyi daha uluslararası sularda infaz etti

ABD 3 kişiyi daha uluslararası sularda infaz etti
Yayınlanma:
ABD’de Savaş Bakanı Hegseth, uluslararası sularda “uyuşturucu teröristi” olduğunu iddia ettikleri 3 kişiyi daha öldürdüklerini açıkladı. ABD’nin bu saldırıları uluslararası sularda olması, yargısız yapılması ve yargılama olsa bile uyuşturucu kaçakçılığının ölüm cezası öngörmemesi sebbeiyle yargısız infaz olarak nitelendiriliyor.

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, sosyal medya platformu Twitter (X) üzerinden yayımladığı videoyla uluslararası sularda, uyuşturucu kaçakçısı olduğunu iddia ettikleri 3 kişinin bulunduğu bir gemiyi vurduklarını açıkladı.

Hegseth, yaptığı açıklamada, uyuşturucu kaçakçılarının Amerikan halkını sözde “zehirlemeleri” durana kadar saldırıların devam edeceğini söyledi.

SAVAŞ BAKANI AÇIKLADI

3 kişinin uluslararası sularda öldürüldüğü saldırıya ilişkin görüntüleri de paylaşan Hegseth’in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Daha önce de söylediğimiz gibi, uyuşturucu teröristlerine yönelik gemi saldırıları, Amerikan halkını zehirlemeleri durana kadar devam edecek.

Bugün, Başkan Trump'ın talimatıyla Savaş Bakanlığı, Terörist Örgüt olarak tanımlanan bir kuruluş tarafından işletilen bir gemiye ölümcül bir kinetik saldırı düzenledi.

Trump infazları savunmuştu: Maduro ABD’nin asıl amacını açıkladıTrump infazları savunmuştu: Maduro ABD’nin asıl amacını açıkladı

‘UYUŞTURUCU TERÖRİSTİ ÖLDÜRÜLDÜ’

Gemi, Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığı yapıyordu ve uluslararası sularda vuruldu. Saldırıda hiçbir ABD askeri zarar görmedi ve gemide bulunan üç erkek uyuşturucu teröristi öldürüldü.

Vatanımızı tehdit eden tüm uyuşturucu teröristlerine sesleniyorum: Hayatta kalmak istiyorsanız, uyuşturucu kaçakçılığını bırakın. Ölümcül uyuşturucu kaçakçılığına devam ederseniz, sizi öldüreceğiz.”

YARGISIZ İNFAZ ENDİŞELERİ

ABD tarafından geçen aylarda başlatılan uluslararası sulardaki bu saldırılar, Washington tarafından uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında gerekçelendiriliyor. Ancak uzmanlar, saldırıların uluslararası sularda, mahkeme tarafından yargılanmayan kişilere yapılmasından dolayı bunları yargısız infaz olarak nitelendiriliyor.

Trump uyuşturucu kartellerine savaş açtı: ABD ordusuna yetki verildiTrump uyuşturucu kartellerine savaş açtı: ABD ordusuna yetki verildi

Öte yandan İnfaz edilen kişilerin gerçekten uyuşturucu kaçakçısı olup olmadığı bilgisi ise tamamen ABD’nin beyanına göre belirleniyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Hırsızlara şok!
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Aşırı güzelleri bekleyen tehlike: Artık vazgeçtiler
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Özgür Özel Ümraniye'de açıkladı: Başsavcı Eti Maden’de YK üyesi olarak maaş alıyormuş! İşte belgeler...
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Fatih Terim anlaşmaya vardı: İmzalar atılmak üzere
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Dünya
Trump’tan Gazze koalisyonu açıklaması: Çok yakında
Trump’tan Gazze koalisyonu açıklaması: Çok yakında
Endişelerin ardından o ülkede mısır ihracatı yasaklandı
Endişelerin ardından o ülkede mısır ihracatı yasaklandı