ABD 3 kişiyi daha uluslararası sularda infaz etti

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, sosyal medya platformu Twitter (X) üzerinden yayımladığı videoyla uluslararası sularda, uyuşturucu kaçakçısı olduğunu iddia ettikleri 3 kişinin bulunduğu bir gemiyi vurduklarını açıkladı.

Hegseth, yaptığı açıklamada, uyuşturucu kaçakçılarının Amerikan halkını sözde “zehirlemeleri” durana kadar saldırıların devam edeceğini söyledi.

As we’ve said before, vessel strikes on narco-terrorists will continue until their the poisoning of the American people stops.



Today, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on a vessel operated by a Designated Terrorist… pic.twitter.com/gQF9LpSjqD — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 7, 2025

SAVAŞ BAKANI AÇIKLADI

3 kişinin uluslararası sularda öldürüldüğü saldırıya ilişkin görüntüleri de paylaşan Hegseth’in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Daha önce de söylediğimiz gibi, uyuşturucu teröristlerine yönelik gemi saldırıları, Amerikan halkını zehirlemeleri durana kadar devam edecek. Bugün, Başkan Trump'ın talimatıyla Savaş Bakanlığı, Terörist Örgüt olarak tanımlanan bir kuruluş tarafından işletilen bir gemiye ölümcül bir kinetik saldırı düzenledi.

‘UYUŞTURUCU TERÖRİSTİ ÖLDÜRÜLDÜ’

Gemi, Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığı yapıyordu ve uluslararası sularda vuruldu. Saldırıda hiçbir ABD askeri zarar görmedi ve gemide bulunan üç erkek uyuşturucu teröristi öldürüldü. Vatanımızı tehdit eden tüm uyuşturucu teröristlerine sesleniyorum: Hayatta kalmak istiyorsanız, uyuşturucu kaçakçılığını bırakın. Ölümcül uyuşturucu kaçakçılığına devam ederseniz, sizi öldüreceğiz.”

YARGISIZ İNFAZ ENDİŞELERİ

ABD tarafından geçen aylarda başlatılan uluslararası sulardaki bu saldırılar, Washington tarafından uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında gerekçelendiriliyor. Ancak uzmanlar, saldırıların uluslararası sularda, mahkeme tarafından yargılanmayan kişilere yapılmasından dolayı bunları yargısız infaz olarak nitelendiriliyor.

Öte yandan İnfaz edilen kişilerin gerçekten uyuşturucu kaçakçısı olup olmadığı bilgisi ise tamamen ABD’nin beyanına göre belirleniyor.