AB ülkeleri iklim hedefini açıkladı: Emisyonlar yüzde 90 azaltılacak

AB ülkeleri iklim hedefini açıkladı: Emisyonlar yüzde 90 azaltılacak
Yayınlanma:
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, 2040 iklim hedefini açıkladı. Alınan karar doğrultusunda emizyonların yüzde 90 oranında azaltılması bekleniyor.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, iklim krizi nedeniyle koyduğu yeni hedefleri açıkladı. Buna göre, ülkeler emisyonların 2040'a kadar yüzde 90'a azaltılması konusunda anlaştı.

AB İKLİM HEDEFİ AÇIKLANDI

AB Konseyi, üye ülke temsilcilerinin Birliğin 2040 yılı iklim hedefine ilişkin ortak pozisyon belirlediklerini açıkladı.

Üye ülkelerin 2040 yılına kadar net sera gazı emisyonlarında 1990 seviyelerine kıyasla yüzde 90'lık bir azalma öngören bağlayıcı bir hedef getirilmesinde anlaşmaya vardıkları belirtilen açıklamada, yeni adımın AB'nin 2050 yılına kadar iklim nötrlüğe ulaşma yönündeki uzun vadeli hedefi doğrultusunda atıldığı kaydedildi.

Açıklamada, AB'nin rekabet gücünü korumak ve dengeli bir geçişi sağlamak üzere üye ülkelere çeşitli esneklikler sunulacağına işaret edilerek, AB ülkelerinin net emisyonlarının yüzde 5'i kadar uluslararası karbon kredileri kullanabilecekleri ifade edildi.

thumbs-b-c-d2052bb8c3adca84bcf887c4b5207e5e.jpg

AP ONAYI BEKLENİYOR

Söz konusu hedefin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu (AP) onayı gerekiyor.

Halihazırda, AB, sera gazı emisyonlarını 2030'a kadar 1990 yılındaki seviyelere kıyasla yüzde 55 azaltmayı hedefliyor.

thumbs-b-c-38fb8ddcff976c14c98426efc7377b78.jpg

Su krizi Meclis gündeminde: Yeni Yol'dan araştırma önergesiSu krizi Meclis gündeminde: Yeni Yol'dan araştırma önergesi

AB'nin 2040 hedefini 10-21 Kasım'da Brezilya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 30. Taraflar Konferansı (COP30) öncesi belirlemesi dikkati çekiyor.

Kaynak:AA

Fatih Terim anlaşmaya vardı: İmzalar atılmak üzere
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Dünya
Devlet Başkanı sokak ortasında cinsel tacize uğradı
Devlet Başkanı sokak ortasında cinsel tacize uğradı
Fransa’da panik anları: Bir araç kalabalığın arasına daldı
Fransa’da panik anları: Bir araç kalabalığın arasına daldı