AB ülkeleri iklim hedefini açıkladı: Emisyonlar yüzde 90 azaltılacak

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, iklim krizi nedeniyle koyduğu yeni hedefleri açıkladı. Buna göre, ülkeler emisyonların 2040'a kadar yüzde 90'a azaltılması konusunda anlaştı.

AB İKLİM HEDEFİ AÇIKLANDI

AB Konseyi, üye ülke temsilcilerinin Birliğin 2040 yılı iklim hedefine ilişkin ortak pozisyon belirlediklerini açıkladı.

Üye ülkelerin 2040 yılına kadar net sera gazı emisyonlarında 1990 seviyelerine kıyasla yüzde 90'lık bir azalma öngören bağlayıcı bir hedef getirilmesinde anlaşmaya vardıkları belirtilen açıklamada, yeni adımın AB'nin 2050 yılına kadar iklim nötrlüğe ulaşma yönündeki uzun vadeli hedefi doğrultusunda atıldığı kaydedildi.

Açıklamada, AB'nin rekabet gücünü korumak ve dengeli bir geçişi sağlamak üzere üye ülkelere çeşitli esneklikler sunulacağına işaret edilerek, AB ülkelerinin net emisyonlarının yüzde 5'i kadar uluslararası karbon kredileri kullanabilecekleri ifade edildi.

AP ONAYI BEKLENİYOR

Söz konusu hedefin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu (AP) onayı gerekiyor.

Halihazırda, AB, sera gazı emisyonlarını 2030'a kadar 1990 yılındaki seviyelere kıyasla yüzde 55 azaltmayı hedefliyor.

Su krizi Meclis gündeminde: Yeni Yol'dan araştırma önergesi

AB'nin 2040 hedefini 10-21 Kasım'da Brezilya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 30. Taraflar Konferansı (COP30) öncesi belirlemesi dikkati çekiyor.