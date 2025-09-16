90 günlük yazda 33 gün sıcak hava dalgası yaşandı

90 günlük yazda 33 gün sıcak hava dalgası yaşandı
Yayınlanma:
Ulusal meteoroloji ajansı AEMET tarafından salı günü yapılan açıklamaya göre İspanya bu yıl şimdiye kadarki en sıcak yazını yaşadı. 90 günlük mevsimde 33 gün boyunca sıcak hava dalgası etkili oldu.

AEMET sözcüsü Ruben del Campo bir basın toplantısında, ortalama sıcaklığın 24,2 °C'ye ulaşarak 2022'de kaydedilen 24,1 °C'lik önceki rekoru kırdığını ve 1961'de kayıtların başlamasından bu yana en yüksek rakam olduğunu söyledi.

1961'den bu yana İspanya'da yaşanan en sıcak 10 yazdan dokuzunun 21. yüzyılda gerçekleştiğini de sözlerine ekledi.

Aşırı yaz sıcaklarının maliyeti belli olduAşırı yaz sıcaklarının maliyeti belli oldu

Sözcü, “Gerçekten çok daha sıcak yazlara doğru bir eğilim içindeyiz” dedi.

HAVA DALGASI ORMAN YANGINLARINI KÖRÜKLEDİ

İspanya, Ağustos ayında 16 gün süren rekor bir sıcak dalgası yaşadı ve bu dalga, dört kişinin ölümüne neden olan orman yangınlarını körükledi.

Del Campo, En etkili orman yangınlarının çıktığı İspanya'nın kuzeybatısı, “çok kurak, hatta aşırı kurak bir yaz” yaşadı ve bu “yüksek sıcaklıklar ve çok düşük yağışların birleşimi” yangınlar için elverişli koşullar yarattı, dedi.

Tarihin en sıcak 3'üncü ağustos ayı yaşandıTarihin en sıcak 3'üncü ağustos ayı yaşandı

90 GÜNÜN 33'Ü SICAK HAVA DALGASI ETKİSİNDEYDİ

90 günlük yazın 33 günü sıcak hava dalgalarıyla geçti, yani “bu yaz her üç günde birden fazla aşırı sıcaklıklar yaşadık” dedi.

AEMET, İspanya'da 77 sıcak dalgası kaydetti ve bunlardan altısı ortalamanın 4 °C veya daha üzerindeydi. Bunlardan beşi 2019'dan bu yana meydana geldi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

