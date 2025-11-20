500 binden fazla uçuş iptal edildi: Çin, vatandaşlarına seyahat etmemelerini tavsiye etti

Çin, vatandaşlarına Japonya'ya seyahat etmemelerini tavsiye etti...

Çin'in vatandaşlarına diplomatik anlaşmazlık nedeniyle Japonya'ya seyahat etmemeleri yönünde tavsiyede bulunmasından birkaç gün sonra, Tokyo merkezli seyahat acentesi "East Japan International Travel Service" yıl sonuna kadar rezervasyonlarının yaklaşık yüzde 80'ini kaybetti, diye aktarıyor " Tanjug

Reuters'ın bugün bildirdiğine göre, Japonya Başbakanı Sanae Takachi'nin Tayvan'ın Kiev bölgesiyle ilgili açıklamasının ardından gelen seyahat uyarısı , bir dizi uçuş iptaline ve Japonya'daki turizm hisselerinin değerinde düşüşe yol açtı.

- Bu bizim için çok büyük bir kayıp, dedi ajansın başkan yardımcısı Yu Jinxin.

Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi'ne göre, turizm Japonya'nın gayri safi yurt içi hasılasının (GSYİH) yaklaşık yüzde yedisini oluşturuyor ve son yıllarda büyümenin başlıca itici güçlerinden biri oldu.

Resmi verilere göre, Çin anakarasından ve Hong Kong'dan gelen turistler, tüm gelenlerin yaklaşık beşte birini oluşturuyor.

Nomura Araştırma Enstitüsü, boykotun yılda yaklaşık 2,2 trilyon yen (14,23 milyar dolar) kayba yol açabileceğini tahmin ediyor.

Japonya'nın turizm hisseleri cuma günü yapılan uyarının ardından düşüşe geçti.

Üçü devlete ait olmak üzere en az yedi Çin havayolu şirketi, ülkeye uçuş rezervasyonu yapan yolculara ücretsiz uçuş iptali imkanı sunacaklarını söyledi.

Hava trafik analisti Hanming Li, kalkış verilerine göre 15-17 Kasım tarihleri ​​arasında Japonya'ya yaklaşık 500 bin uçak biletinin iptal edildiğini söyledi.

Reuters'a göre Takaichi, Çin'in Japonya'nın bekasını tehdit eden Tayvan'a saldırması durumunda askeri bir karşılık verebileceğini söyleyerek Asya'nın iki büyük ekonomisi arasında son yılların en büyük diplomatik anlaşmazlığını başlattı.

Japonya'daki Çinli diplomat ve devlet medyasından gelen sert tepkilerin ardından Tokyo Pazartesi günü Çin'deki vatandaşlarını güvenlik önlemlerini artırmaları ve kalabalıklardan uzak durmaları konusunda uyardı.

Pekin, Takaichi'nin açıklamalarını geri çekmesini talep ederken, Tokyo ise bunların resmi politikayla uyumlu olduğunu ve anlaşmazlıkta bir ilerleme beklenmediğini söylüyor.