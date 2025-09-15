5 TBMM üyesine izin çıkmamıştı: Sumud filosu milletvekilleri olmadan ayrıldı

Türkiye'den beş milletvekilinin, Gazze'ye ilerleyen Sumud Filosu'na katılma talepleri reddedildi. Filo, vekiller olmadan Tunus’tan Gazze’ye doğru yola çıktı.

5 MİLLETVEKİLİNE İZİN ÇIKMADI

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze’ye giden Küresel Sumud Filosundaki tekneler Tunus’tan Gazze’ye doğru yola çıktı. Türk aktivistlerin de bulunduğu teknelerde, Tunus’ta Türkiye’den 5 milletvekili de filoya katılmaya hazırlanırken TBMM üyeleri için izin çıkmadı.

'BUNU YAPMAYIN'

Gelecek Partisi Milletvekili Sema Silkin Ün’ün de aralarında olduğu beş milletvekilinin Barcelona’dan Gazze’ye doğru yelken açan Sumud Filosu’na katılma talepleri reddedildi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ün, taleplerinin gerekçe gösterilmeden reddedildiğini belirterek, “Buradan bu engeli koyan kimseye sesleniyorum: Bunu yapmayın” dedi.

Tüm girişimlerine rağmen filoya dahil olamayan vekiller, Türkiye’ye dönüş yoluna geçti. Liman’dan son bir video paylaşan Milletvekili Ün, “Bu limandan son videom, bunu söylemek kuşkusuz çok üzücü. Son ana kadar süren çabalarımıza rağmen bir sonuç alamadık ve artık Tunus’tan ayrılıp Türkiye’ye geri dönüyoruz. Asıl önemli olan şey ise Sumud artık yola çıktı. Uzun uğraşlar, çetin şartlar ve çok çeşitli engelleme girişimleri muvaffak olamadı ve Allah’a hamdolsun gemilerimiz artık Akdeniz’de Gazze ablukasını kırmak adına kararlılıkla yola devam ediyorlar” dedi.

'FİLOYU GÜNDEMDE TUTACAĞIZ'

Ün, bundan sonraki süreçte filoya her platformda destek vermeye devam edeceğini vurgulayarak, “Bugünden itibaren ben de sizler gibi Sumud Filosunun güçlü bir destekçisi olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Sokakta, Mecliste, medyada, sosyal medyada nerede olmamız gerekiyorsa orada olacağız ve filoyu gündemde tutacağız. Çünkü biliyor ve inanıyorum, bu filo ablukayı kıracak” ifadelerini kullandı.

Sumud Filosu'na katılmak isteyen milletvekillerine ret!

Filoya katılmak için Tunus’a HÜDA PAR Milletvekili Faruk Dinç, Gelecek Partisi Milletvekili Sema Silkin Ün, Saadet Partisi Milletvekilleri Mehmet Atmaca ile Necmettin Çalışkan ve Yeniden Refah Partisi Milletvekili Ali Yüksel gitmişti.

FİLO 55 TEKNEYE ULAŞTI

İspanya’nın Barcelona kentinden 31 Ağustos’ta yola çıkan 22 teknenin yanı sıra filoda Tunus’tan katılan 23 tekne daha bulunuyor.

Başkent Tunus’tan dün ve bugün açılan tekneler ile Binzert limanından ayrılan tekneler Tunus açıklarında birleşerek Gazze’ye doğru yola devam edecekler.

Sumud Filosu'na bir saldırı daha

50’ye yakın ülkeden bine yakın yolcunun yer aldığı filo, İtalya ve Yunanistan’dan katılacak tekneler ile Akdeniz açıklarında buluşarak ilerleyecek.

Sidi Busaid Limanı’ndaki iki tekneye 8 ve 9 Eylül gecelerinde insansız hava aracı saldırısı düzenlenmişti.