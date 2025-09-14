Sumud Filosu'na katılmak isteyen milletvekillerine ret!

Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün ve beraberindeki milletvekillerinin Barselona'dan Gazze'ye doğru yelken açan Sumud Filosu'na katılma talepleri reddedildi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ün, hiçbir gerekçe göstermeden taleplerinin engellendiğini belirterek, "Buradan bu engeli koyan kimseye sesleniyorum: Bunu yapmayın" dedi.

SUMUD FİLOSU'NA KATILMAK İSTEYEN MİLLETVEKİLLERİNE RET

31 Ağustos'ta İspanya'nın Barselona kentinden onlarca tekneyle yola çıkan Sumud Filosu'na, Tunus'tan katılmak isteyen Türk milletvekillerinin katılma talebi engellendi.

Filoya katılmak için Tunus'ta beklediklerini belirten Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, katılacakların yer aldığı listeden isimlerinin çıkarıldığını söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Denizli Milletvekili, kendilerine herhangi bir gerekçe sunulmadığını ifade etti. Tunus limanından paylaştığı videolu mesajda, "Buradan bu engeli koyan kimseye sesleniyorum: Bunu yapmayın" diyen Gelecek Partili Sema Silkin Ün, şunları söyledi:

"Günlerdir sizlere kutlu bir haber vermek, “Gazze için yola çıktık” demek için sabırsızlıkla bekliyorduk. Sizler de bizimle beraber bekliyorsunuz. Ne yazık ki hiçbir şekilde anlam veremediğimiz bir biçimde, ben de dahil tüm milletvekillerimizin isimleri gemi listelerinden çıkarılmış durumda. Sorduğumuz hiçbir muhataptan net bir yanıt alamıyoruz.

Şu an ortada, bizlerin bu gemilere binmesine engel olan bir irade var; ancak hiçbir gerekçe açıklanmıyor. Şayet bu engelleme, önceki tecrübelerde olduğu gibi İsrail’in olası saldırıları öngörülerek yapılıyorsa, herkes bilsin: Bizlerin canı, şu an İtalya, İspanya ve Tunus’tan yola çıkan vatandaşlarımızın canından daha kıymetli değildir.

O gemilerdeki din, dil, millet fark etmeksizin Gazze’ye ulaşmaya çalışan yüzlerce gönüllünün canından da daha aziz değildir. Gazze’ye bir bombanın daha az düşmesine, bir annenin kucağındaki bebeğine bir lokma yiyecek ulaştırılmasına vesile olacaksa bizim canlarımızın hiçbir kıymeti yoktur. Buradan bu engeli koyan kimseye sesleniyorum: Bunu yapmayın."

Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün

ÖZDAĞ BÜYÜKELÇİYE SESLENDİ

Konuya dair Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan'a çağrı yapan Gelecek Partisi Milletvekili Selçuk Özdağ, "Milletvekillerimizin isimlerinin listelerden neden silindiğine dair kamuoyuna açıklama yapmalısınız!" diyerek şu ifadelerde bulundu:

"Sayın Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Küresel Sumud Filosu Gazze’ye doğru yola çıktı.

Milletvekilimiz Sayın Sema Silkin Ün'ün "Ne yazık ki hiçbir şekilde anlam veremediğimiz bir biçimde, ben de dahil tüm milletvekillerimizin isimleri gemi listelerinden çıkarılmış durumda. Sorduğumuz hiçbir muhataptan net bir yanıt alamıyoruz. Şu an ortada, bizlerin bu gemilere binmesine engel olan bir irade var; ancak hiçbir gerekçe açıklanmıyor" sözlerine kayıtsız kalamazsınız. Bu konuda muhatap sizsiniz!"

