AKP'nin ünlü yüzü Gazze'ye yardım gemileri sorulunca küfür etti

Yayınlanma:
AKP etkinliklerinin aranan yüzü Serdar Tuncer, İspanya'dan Gazze'ye yola çıkan Sumud Filosu hakkında sorulan soru karşısında küplere bindi. Tuncer, "Neden Türkiye'den gemi kalkmıyor?" şeklindeki soruya küfürlü yanıt verdi.

Çok sayıda AKP etkinliğine konuk veya sunucu olarak katılan Serdar Tuncer, Gazze'ye doğru yola çıkan Sumud Filosu hakkındaki soruya küfürlü yanıt verdi.

YouTube kanalında kendisine 'Neden Türkiye'den gemi kalkmıyor?' şeklinde sorular sorulmasına tepki gösteren Tuncer, "Bu sorunun muhatabı ben miyim? Senin yüzünden kalkmıyor p....k, kaldırsaydın bir gemi." şeklinde konuştu.

GAZZE YOLUNDAKİ SUMUD FİLOSU'NDA TÜRKİYE'DEN GEMİ YOK

Filistin ile dayanışma ve İsrail'in ablukasını kırmak için çok sayıda ülkenin desteğiyle Küresel Sumud Filosu adıyla oluşturulan uluslararası sivil yardım filosuna bağlı tekneler İspanya'nın Barselona kentinden Gazze'ye doğru yola çıktı.

Teknelerde, uluslararası alanda tanınan İsveçli aktivist Greta Thunberg, İrlandalı aktör Liam Cunningham, İspanyol aktör Eduardo Fernandez, eski Barselona Belediye Başkanı Ada Colau da bulunuyor.

44'ten fazla ülkenin destek verdiği filoda Türkiye'den tekne yer almaması dikkat çekti.

thumbs-b-c-503feea97c23868cc1778facf9d386b2.jpg

SERDAR TUNCER'DEN GAZZE'YE DESTEK SORUSUNA KÜFÜRLÜ YANIT

Tunus açıklarında iha saldırsına da uğrayan filoda Türkiye'den teknenin bulunmaması AKP'nin çeşitli etkinliklerinde boy gösteren Serdar Tuncer'e soruldu.

Bir dönem TRT'de 'Ramazan Programı' düzenleyen Tuncer söz konusu sorunun muhattabının kendisi olmadığını belirterek küfürlü bir yanıt verdi.

Yeni Şafak Gazetesi'nde uzun yıllar köşe yazarlığı yapan Tuncer YouTube kanalında yayınlanan programında şu ifadeleri kullandı:

"Bana 'Neden Türkiye'den gemi kalkmıyor?' diye soruyorlar. Bu sorunun muhatabı ben miyim? Senin yüzünden kalkmıyor p....k, kaldırsaydın bir gemi."

whatsapp-image-2025-09-09-at-5-30-56-pm-001.jpeg

AKP'NİN ÜNLÜ YÜZÜ SERDAR TUNCER

Menzil Tarikatı'na yakınlığını gizlemeyen Serdar Tuncer, AKP'nin Gençlik Kolları ve AKP'li belediyelerin düzenlediği etkinliklerde konuk veya sunucu olarak görev yapıyor.

Bir dönem Yeni Şafak Gazetesi'nde de köşe yazarlığı yapan Tuncer, tarikat ve cemaatlere yönelik tepkiler karşısında şu ifadelerin bulunduğu bir yazı da yazmıştı:

"Tarikat ve cemaatlerin üstüne ince bir strateji ve sinsi bir hesapla gidilmeye çalışıldığını gördükçe, bu uğurda birlikte yol alanların rahatlık ve pervasızlığının her gün biraz daha arttığını fark ettikçe, bu işin devlet, millet ve AK Parti için nasıl bir netice doğuracağını da tahmin ettikçe ister istemez insanın aklına bir soru düşüyor: Yoksa Ak Parti içinde A-ke-pe’li birileri mi var?"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

