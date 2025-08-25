5 gazeteci ölmüştü: İsrail'den açıklama

5 gazeteci ölmüştü: İsrail'den açıklama
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesinin 4. katına düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 5'i gazeteci 20 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusudan, Gazze'deki Nasır Hastanesi'ne bu sabah düzenlenen 2 ayrı saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana 244 basın çalışanını öldürmesine rağmen, açıklamada İsrail ordusunun "gazetecileri hedef almadığı" iddia edildi.

SORUŞTURMA TALİMATI VERİLDİ

Saldırıdan dolayı "üzüntü duyulduğu" ifade edilen açıklamada, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in saldırıyla ilgili soruşturma başlatılması talimatı verdiği aktarıldı.

SALDIRI BU SABAH DÜZENLENDİ

İsrail ordusu bu sabah Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Nasır Hastanesi'ne 2 ayrı saldırı düzenlemişti.

Nasır Hastanesi'ne düzenlenen ikinci saldırı Mısır televizyonunun canlı yayınına yansımıştı. Görüntüde İsrail ordusunun ilk saldırıda ölen ve yaralananları tahliyeye çalışan sivil arama kurtarma ekibi ile görüntü almaya çalışan gazetecileri hedef aldığı görülüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Nasır Hastanesi'ne düzenlenen saldırılarda 4'ü gazeteci, biri arama kurtarma ekibi çalışanı olmak üzere en az 15 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

SALDIRIDA YAŞAMINI YİTİREN GAZETECİLER

Saldırıda, Reuters Haber Ajansı foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP'nin de bulunduğu çeşitli medya kuruluşlarında gazetecilik yapan Meryem Ebu Dekka, ABD merkezli NBC News'te gazeteci Muaz Ebu Taha ve gazeteci Ahmed Ebu Aziz hayatını kaybetti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

