3 Katarlı diplomat ölmüştü: Zirve öncesi şüpheli kaza hakkında flaş iddia

Katar'ın Kahire Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Mısır'ın Kızıldeniz kıyısındaki Şarm El-Şeyh kentinde meydana gelen trafik kazasında üç Katarlı diplomat hayatını kaybetti.

3 Katar diplomatının öldüğü kaza "direksiyon arızasına" bağlandı

‘DİREKSİYON ARIZASI’ İDDİASI

Mısır basını tarafından Katarlı diplomatların öldüğü kazanın, içinde bulundukları araçta meydana gelen bir “direksiyon arızası” nedeniyle yaşandığı iddia edildi.

KATAR ‘TRAJİK KAZA’ DEDİ

Pazar günü yapılan açıklamada, diplomatik misyon, üç kişinin de Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani'nin idari ofisi olan “Amiri Diwan” için çalıştığını belirtti.

3 Katarlı diplomat Mısır'da trafik kazasında öldü

BÜYÜKELÇİLİKTEN TAZİYE

Büyükelçilik, olayı “trajik bir trafik kazası” olarak nitelendirerek, üç kişinin görevlerini yerine getirirken hayatını kaybettiğini söyledi.

Kazada iki kişinin de yaralandığı eklendi.

Yaralanan iki yetkili, Şarm el-Şeyh'teki bir hastanede tedavi görüyor.

“Katar Devleti'nin Kahire Büyükelçiliği, ölenlerin ailelerine en içten taziyelerini ve samimi başsağlığı dileklerini sunar, Tanrı'nın onları engin merhametiyle kuşatmasını, cennete kabul etmesini ve yaralılara acil şifalar vermesini diler.”

GAZZE ZİRVESİ YAPILACAK

Mısır'ın Şarm el-Şeyh kenti, bu hafta başında Gazze'deki savaşı sona erdirmek için İsrail ve Hamas arasında ateşkes anlaşması müzakerelerine ev sahipliği yaptı. Ayrıca, anlaşmayı kesinleştirmek amacıyla pazartesi günü küresel bir zirveye ev sahipliği yapması planlanıyor.