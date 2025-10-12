3 Katarlı diplomat ölmüştü: Zirve öncesi şüpheli kaza hakkında flaş iddia

3 Katarlı diplomat ölmüştü: Zirve öncesi şüpheli kaza hakkında flaş iddia
Yayınlanma:
Gazze ateşkes anlaşmasının yapıldığı ve buna ilişkin pazartesi günü bir zirve yapılacak Mısır’ın Şarm el Şeyh kentinde 3 Katarlı diplomat trafik kazasında öldü. Mısır basını şüpheli kazanın “direksiyon arızası” nedeniyle meydana geldiğini öne sürdü.

Katar'ın Kahire Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Mısır'ın Kızıldeniz kıyısındaki Şarm El-Şeyh kentinde meydana gelen trafik kazasında üç Katarlı diplomat hayatını kaybetti.

g3bvragwkai0y8b.jpeg
3 Katar diplomatının öldüğü kaza "direksiyon arızasına" bağlandı

‘DİREKSİYON ARIZASI’ İDDİASI

Mısır basını tarafından Katarlı diplomatların öldüğü kazanın, içinde bulundukları araçta meydana gelen bir “direksiyon arızası” nedeniyle yaşandığı iddia edildi.

KATAR ‘TRAJİK KAZA’ DEDİ

Pazar günü yapılan açıklamada, diplomatik misyon, üç kişinin de Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani'nin idari ofisi olan “Amiri Diwan” için çalıştığını belirtti.

3 Katarlı diplomat Mısır'da trafik kazasında öldü3 Katarlı diplomat Mısır'da trafik kazasında öldü

BÜYÜKELÇİLİKTEN TAZİYE

Büyükelçilik, olayı “trajik bir trafik kazası” olarak nitelendirerek, üç kişinin görevlerini yerine getirirken hayatını kaybettiğini söyledi.

KAAN ve F-16 olmuyor: İktidar çözümü ikinci elde buldu Katar'dan Eurofighter alınacakKAAN ve F-16 olmuyor: İktidar çözümü ikinci elde buldu Katar'dan Eurofighter alınacak

Kazada iki kişinin de yaralandığı eklendi.

Yaralanan iki yetkili, Şarm el-Şeyh'teki bir hastanede tedavi görüyor.

“Katar Devleti'nin Kahire Büyükelçiliği, ölenlerin ailelerine en içten taziyelerini ve samimi başsağlığı dileklerini sunar, Tanrı'nın onları engin merhametiyle kuşatmasını, cennete kabul etmesini ve yaralılara acil şifalar vermesini diler.”

GAZZE ZİRVESİ YAPILACAK

Mısır'ın Şarm el-Şeyh kenti, bu hafta başında Gazze'deki savaşı sona erdirmek için İsrail ve Hamas arasında ateşkes anlaşması müzakerelerine ev sahipliği yaptı. Ayrıca, anlaşmayı kesinleştirmek amacıyla pazartesi günü küresel bir zirveye ev sahipliği yapması planlanıyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Otomobil alırken ne kadar kazıklanıyoruz? Yerli üretimler Avrupa’da kaça satılıyor?
Osimhen'den korkutan haber: Uçağı acil iniş yaptı
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
Fenerbahçeli futbolcular hayal kırıklığı yaşadı: Yönetime olay tepki
Türk hakem hazırlık maçında Ürdün'ü karıştırdı: Skandal hareket
Emekli maaşından kaç para eksildiğini açıkladı: Asgari ücretlinin vay haline
Beklenen oldu! Meteoroloji 'İstanbul'un dibinde başlayıp yayılacak' dedi
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Kuvvetli yağış ve sel için saat verildi
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Dünya
Sınırda şiddetli çatışmalar! Afganistan ve Pakistan birbirine girdi
Sınırda şiddetli çatışmalar! Afganistan ve Pakistan birbirine girdi
Mazlum Abdi: Türkiye olmadan Suriye'de çözüm mümkün değil
Mazlum Abdi: Türkiye olmadan Suriye'de çözüm mümkün değil