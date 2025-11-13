230 yıldır tedavüldeydi: ABD artık bu parayı basmayacak

ABD’de en düşük değerli madeni para birimi olan 1 sent artık üretilmeyecek. ABD Darphanesi, ekonomik gerekçeler ve değişen tüketici alışkanlıklarını öne sürerek, 230 yılı aşkın süredir basılan bu paranın üretimini durdurma kararı aldı.

ÜRETİM MALİYETİ ETKİLİ OLDU

Açıklamada, son 10 yılda bir sentin üretim maliyetinin 1,42 sent artarak 3,69 sente yükselmesinin, kararın alınmasında etkili olduğu vurgulandı.

230 YILI AŞKIN SÜREDİR TEDAVÜLDEYDİ

1792’de kurulan ABD Darphanesi’nden bu yana ilk kez böyle bir adım atılmış oldu. Bu kararla birlikte 230 yılı aşkın süredir tedavülde olan 1 sent tedavülden kaldırılmış oldu.