ABD’de bölgesel bankalarda “usulsüz kredi” paniği

Zions Bank ve Western Allance Bank’ın kredi portföylerinde usulsüzlük tespit edilmesinin ardından, ABD’de bölgesel banka hisseleri yüzde 10’u aşan kayıplar yaşadı. New York borsası bankacılık endeksi günü yüzde 6,3 düşüşle kapattı.

ABD'nin bölgesel bankalarından Zions Bank ve Western Alliance Bank'ın bazı kredilerde usulsüzlüklerle karşılaştıklarını açıklamasının ardından, bankaların kredi portföylerine ilişkin endişeler artarken, bölgesel banka hisselerinde sert düşüş yaşandı.

Utah merkezli Zions Bank, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yaptığı bildirimde iki ticari krediyle ilgili usulsüzlükler tespit edildiğini ve 50 milyon dolarlık zarar yazıldığını duyurdu. Açıklamanın ardından bankanın hisseleri yüzde 13,1 değer kaybetti.

Arizona merkezli Western Alliance Bank da SEC’e yaptığı bildirimde bir borçluya dolandırıcılık iddiasıyla dava açtığını bildirirken, hisseleri yüzde 10,8 düştü.

Söz konusu bankaların açıklamalarının otomotiv parça üreticisi First Brands Group ile otomobil kredisi sağlayan Tricolor Holdings'in geçen ay iflas başvurusu yapmalarının ardından gelmesi dikkati çekti.

JPMorganChase ve Fifth Third Bank, Tricolor Holdings ile bağlantılı yüz milyonlarca dolarlık kayıp açıklarken, Jefferies Financial Group ise First Brands Group'a verdiği krediler nedeniyle risk altında olduğunu bildirmişti.

Sorunlu kredilere ilişkin endişelerin artmasıyla bölgesel bankaların performansını yansıtan KBW Bölgesel Bankacılık Endeksi, bugün yüzde 6,3 geriledi.

Bölgesel bankaların hisselerindeki düşüş, Amerikan piyasalarını da olumsuz etkiledi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

