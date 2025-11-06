2 yaşındaki üvey kızını vahşice öldürdü hapiste öldürüldü: Başı ve boğazı kesildi

2 yaşındaki üvey kızını vahşice öldürdü hapiste öldürüldü: Başı ve boğazı kesildi
2 yaşındaki üvey kızını vahşice öldürdüğü gerekcesiyle cezaevine konulan kişi ölü bulundu.

İngiltere'de 2 yaşındaki üvey kızını öldürdüğü için hapiste bulunan kişi, 3 mahkumun daha bulunduğu hücrede ölü bulundu.

The Sun'daki habere göre; 31 yaşındaki Kyle Bevan, Pembrokeshire'daki Haverfordwest'teki evinde 2 yaşındaki Lola James'i öldürdüğü için HMP Wakefield Cezaevi'ne kapatıldı.

Gazetedeki habere göre küçük çocuk 101 yerinden yaralıydı ve hastaneye kaldırıldıktan 4 gün sonra ölmüştü.

Lola'nın annesi Sinead James de çocuğun ölümüne sebep olmaktan veya izin vermekten suçlu bulundu.

YANINDAKİ 3 MAHKUM TUTUKLANDI

Polisin bugün saat 08.25'te bir adamın hücresinde ölü bulunduğuna dair ihbarların ardından HMP Wakefield'a çağrıldığı belirtildi.

Daily Mail'e konuşan bir kaynağın da Bevan'ın ölümüyle bağlantılı olarak üç mahkumun tutuklandığını söylediği bildirildi.

İçeriden bir kaynak, Bevan'ın yatakta baş ve boğazından yaralanmış halde bulunduğunu iddia etti.

Kaynak, "Dün gece öldüğünü düşünüyoruz ancak yataktaydı ve hücre kontrolü yapıldığında uyuduğunu düşündüler" dedi.

Cezaevi Hizmetleri, ölenin kimliğini çarşamba akşamı doğruladı.

Cezaevi Hizmetleri sözcüsü “HMP Wakefield mahkûmu Kyle Bevan'ın ölümü 5 Kasım'da doğrulandı. Polis soruşturması devam ederken daha fazla yorum yapamıyoruz" dedi.

