Sanki yer yarıldı içine girdi! 34 yaşındaki kadın hastanede kayboldu

İnanılmaz olay İngiltere'de yaşındı. 34 yaşındaki Tessa Harrison, Rolay Liverpool Üniversitesi Hastanesi'nde ortadan kayboldu.

The Sun'daki habere göre 34 yaşındaki kadının son olarak üzerinde güvercin desenleri bulunan mavi bir elbise ve kırmızı hastane çorapları giydiği görüldü.

Merseyside Polisi, insanların Tessa'yı tanıyabilmesi umuduyla güvenlik kamerası görüntülerini yayınladı.

Polis, internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Tessa'yı güvende ve iyi durumda görebilmemiz için 999'u arayın veya herhangi bir gözlemi formumuz aracılığıyla iletin" ifadelerine yer verdi.

4 KASIM SAAT 11.00'DEN BERİ YOK

34 yaşındaki kadını bulabilmek için acil arama başlatan polis, en son 4 Kasım Salı günü saat 11.00 civarında Royal Liverpool Üniversitesi Hastanesi'nde görüldüğünü bildirdi ve vatandaşlardan yardım istedi.

Bunun için özel bir ekip kurulduğu, aramaların kesintisiz devam ettiği vurgulandı.