1300 çocuğun istismarına kiliseden rekor ödeme

Başpiskoposluk, davacıların temsilcileriyle bir arabulucu konusunda anlaştığını ve genel merkez ve diğer gayrimenkuller dahil olmak üzere maliyetleri kısarak ve varlıklarını satarak para toplamaya başladığını söyledi.

'DOĞRU YÖNDE BİR ADIM'

Başpiskoposluğa karşı istismar davası açan 300 kişiyi temsil eden avukat Jeff Anderson pazartesi günü, başpiskoposluğun “doğru yönde bir adım attığını” söyledi, ancak konunun henüz çözülmediğini belirtti.

“Kilise ciddi bir müzakereye girmeye istekli olduğunu gösterdiğinde, hayatta kalanları temsil eden hepimiz bu amaç için birlikte çalışmaya hazırız” dedi.

“Bunu yapabileceğimizi ve yapacağımızı umuyoruz.”

DAHA YÜKSEK BİLE OLABİLİR

İki tarafın 300 milyon dolarlık tazminat miktarında anlaşıp anlaşmayacağı belli değil; davacılara ödenecek nihai miktar daha yüksek veya daha düşük olabilir.

Arabuluculuk duyurusu, pazartesi günü Kardinal Timothy Dolan tarafından yayınlanan bir mektupta yapıldı.

'KİLİSEMİZE UTANÇ GETİRDİ'

Kardinal, New York'taki yaklaşık 300.000 Katolik'e gönderdiği e-postada, “Tekrar tekrar kabul ettiğimiz gibi, uzun zaman önce küçüklerin cinsel istismarı kilisemize utanç getirmiştir” diye yazdı.

“Gençlerimizin güvenliğini sağlayamayıp onlara duyulan güveni boşa çıkaranların hataları için bir kez daha af diliyorum.”

Kardinal Dolan, başpiskoposluk ve davacıların temsilcilerinin, Kaliforniya'dan emekli bir yargıç olan Daniel J. Buckley'i tarafsız arabulucu olarak görevlendirmeyi kabul ettiklerini söyledi.

'TRAVMALARLA HALEN MÜCADELE EDİYORLAR'

Başpiskopos Gregory Aymond gazetecilere, “bu sürecin sona ermesinden memnun olduğunu” söyledi, ancak mağdurların çoğunun hala istismarın travmasıyla mücadele ettiğini kabul etti. “Bu süreç sayesinde umarım bir sonuca varabilirler, bu çok önemli” dedi.