14 yaşındaki çocuk doğum yaptı! İstismarcı ödül gibi ceza alıp tahliye oldu

Geçtiğimiz yıl Isparta Şehir Hastanesi’ne yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle başvuran 14 yaşındaki Y.Y.Ö.'nün hamile olduğu belirlendi. Acil olarak ameliyata alınan çocuk doğum yaptı.

Doğumu yaptıran doktorun savcılığa durumu ihbar etmesinin ardından kendisinden 7 yaş büyük erkek arkadaşı tutuklandı.

14 YAŞINDAKİ ÇOCUK DOĞUM YAPTI!

Bomba32'den Nurettin Arkan'ın habrine göre; 21 yaşındaki erkek arkadaşı tarafından istismar edildi. Y.Y.Ö. bu ilişkiden hamile kaldı ama karnının büyümesini de hamile olduğunu da kendisi dahil kimse fark etmedi. Kabız şikayeti ile Şubat Ayı'nda Isparta Şehir Hastanesi’ne başvuran Y.Y.Ö'nün yapılan ultrason muayenesinde hamile olduğu ve doğum yapmak üzere olduğu belirlenince hemen doğuma alındı.

Doğumu yaptıran doktor, çocuk yaştaki kızın evlilik dışı doğum yaptığını savcılığa ihbar etti.

Y.Y.Ö'nün dünyaya getirdiği erkek bebeği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edilirken, savcılık talimatı ile A.D. gözaltına alınarak tutuklandı. A.D. hakkında 'çocuğa karşı cinsel istismar', 'tehdit' ve 'şantaj' suçlamaları ile dava açıldı.

İSTİSMARCI ÖDÜL GİBİ CEZA ALIP TAHLİYE OLDU

Soruşturma ve yargılama safhasında Y.Y.Ö. sanıkla gönül rızası ile birlikte olduğunu itiraf etti. Duruşmada dinlenen tanıklar da Y.Y.Ö.'nün kendisini 17 yaşında olduğunu söylediği yönünde ifade verdi. A.D. de kendisini “13 yaşında olduğunu bilsem böyle bir hata yapmazdım” diye savundu.

Sanığın avukatı da mağdurun müvekkilini yanlış bilgilendirdiğini bu nedenle yaşı olduğundan büyük gösteren kadınla birliktelik yaşamasının çocuğa karşı cinsel istismar suçu olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti son duruşmaya katılmayan Y.Y.Ö’nün fiziki yapısının 17 yaşındaki birini andırdığı kanaati oluştuğunu belirterek bu suçtan dolayı 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi ve hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Tehdit ve şantaj suçlamalarında yeterli delil bulunmadığı ve suç unsurunun oluşmadığını belirterek beraatine karar verdi.