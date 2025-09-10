13 yaşındaki çocuk katliam hazırlığında yakalandı: Evinden 23 adet silah çıktı

ABD'de kolluk kuvvetleri yetkilileri, SWAT ekibinin Washington, Parkland'ın banliyö bölgesinde bulunan çocuğun evine baskın düzenlediğinde, 23 adet ateşli silah, birkaç kutu mühimmat, “üzerinde okul saldırganının yazıları bulunan” dolu şarjörler, ayrıca kitlesel silahlı saldırı senaryosuna özgü giysiler ve yazılar bulduklarını söyledi.

GEÇEN AY KATOLİK OKULUNA SALDIRILMIŞTI

Tutuklama, ABD'de öğrenciler yeni bir okul yılına hazırlanırken gerçekleşti. Geçen ay, Minneapolis'teki bir Katolik okulunda derslerin ilk haftasını kutlayan ayin sırasında iki çocuk öldürüldü ve bir düzineden fazla kişi yaralandı. Aynı zamanda, bir düzineden fazla üniversitede aktif silahlı saldırganların görülmesi okul kampüslerinde katliam korkusunu körükledi.

SALDIRGANLARA HAYRANLIK BESLEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturmacılar, çocuğun yatak odasında bulunan eşyaların, geçmişteki okul saldırganlarına olan takıntısını ortaya çıkardığını söyledi. Şerifin ofisinden yapılan açıklamada “Odasının her yerine yayılmış fotoğraflar ve yazılarla benzer davranışları taklit ediyordu. Hedefin kim veya ne olacağı bilinmiyor, ancak trajik bir olayın meydana gelmesinin an meselesi olduğu açıktı” dedi.

SİLAHLAR GÖRÜNTÜLENDİ

Şerifin ofisi, bazı silahların duvarlara asılı ve kolayca erişilebilir durumda olduğunu, diğerlerinin ise evin içinde güvenli olmayan bir şekilde dağınık olduğunu söyledi.

Şüphelinin evinden çıkan silahlar

Yetkililer tarafından yayımlanan, ele geçirilen ateşli silahların görüntülerinde, uzun tüfekler ve tabancalar tek tek sıralanmış olarak görülüyor.

Avusturya okullarda başörtüsünü yasakladı

ABD’yi sarsan cinayet: Canavarı demokratlar saldı