Avusturya okullarda başörtüsünü yasakladı

Avusturya okullarda başörtüsünü yasakladı
Yayınlanma:
Avusturya’da hükümet 14 yaşından küçük çocukların okullarda başörtüsü takmasının yasaklanacağını duyurdu. Uygulama önümüzdeki okul döneminden itibaren yürürlüğe girecek.

Avusturya Aile, Uyum ve Avrupa Bakanı Claudia Plakolm, başbakanlıkta yapılan kabine toplantısının yasağa ilişkin açıklama yaptı.

Uzun süren müzakerelerin ardından hükümetin anlaşmaya vardığını aktaran Plakolm, yasanın, gelecek okul döneminden itibaren yürürlüğe gireceğini duyurdu.

UYMAYAN EBEVEYNLERE CEZA KESİLECEK

Plakolm, yasağın sadece devlet okullarında değil özel okullarda da uygulanacağını belirterek, yasağa uyulmaması halinde önce öğrenci ve ailesiyle görüşme yapılacağı, yine uyulmaması durumunda ise ebeveynlere 150 avrodan 1000 avroya kadar para cezası verilmesini öngördüklerini aktardı.

'BAŞÖRTÜSÜ BASKI SEMBOLÜ' DENDİ

Kipa veya haç takmanın aksine başörtünün yasaklanmasına ilişkin de konuşan Plakolm, başörtüsünün bir "baskı sembolü" olduğunu söyledi:

"Çocukların başörtüsü yasağı konusundaki argümanlarımızda, çocukların yararını gözetiyoruz. Benzer bir dini sembol yoktur, bir kipa veya haç kolyede baskı sembolü yoktur. Bu nedenle, devlet olarak görevimiz, kızların özgür ve kendi kararlarını verebilecek şekilde gelişmelerini desteklemek, çocukların yararı için her şeyi yapmaktır. Okullarda bu yasal yetkiye sahibiz. Okullar, büyüme ve gelişme için de korunan bir alan olmalı ve buna engel olan hiçbir şey okulda yer almamalıdır."

YASAK ÖNCEDEN MAHKEMEDEN DÖNMÜŞTÜ

Avusturya'da 2019'da koalisyon hükümeti tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik başörtüsü yasağı getirilmiş, 11 Aralık 2020'de Anayasa Mahkemesi, başörtüsü yasağının eşitlik ve inanç özgürlüğü ile bağdaşmadığı gerekçesiyle iptal edilmesine hükmetmişti.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor: 7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor
Yeni Sağlık Bakanı bir anda yere yığıldı başını kürsüye çarptı: Kimse ne olduğunu anlayamadı
iPhone 17 resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatları
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi: 2 milyar 349 milyon gelir getirdi
2 milyar 349 milyon gelir getirdi
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi
Fenerbahçe'nin yeni hocasının bilinmeyenleri: Tesadüf olamayacak bir başarı hikayesi
Uyarılar bu sefer İstanbul'un 20 ilçesi için geldi: Önleminizi alın
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı: Tarlasını açtı kova kova topladılar
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı
Tarlasını açtı kova kova topladılar
Dünya
13 yaşındaki çocuk katliam hazırlığında yakalandı: Evinden 23 adet silah çıktı
13 yaşındaki çocuk katliam hazırlığında yakalandı: Evinden 23 adet silah çıktı
Ferrari’nin başkanı huzurevinde çalıştırılacak
Ferrari’nin başkanı huzurevinde çalıştırılacak
NATO'yla gerilimden sonra Rusya'dan ilk açıklama
NATO'yla gerilimden sonra Rusya'dan ilk açıklama