Avusturya okullarda başörtüsünü yasakladı

Avusturya Aile, Uyum ve Avrupa Bakanı Claudia Plakolm, başbakanlıkta yapılan kabine toplantısının yasağa ilişkin açıklama yaptı.

Uzun süren müzakerelerin ardından hükümetin anlaşmaya vardığını aktaran Plakolm, yasanın, gelecek okul döneminden itibaren yürürlüğe gireceğini duyurdu.

UYMAYAN EBEVEYNLERE CEZA KESİLECEK

Plakolm, yasağın sadece devlet okullarında değil özel okullarda da uygulanacağını belirterek, yasağa uyulmaması halinde önce öğrenci ve ailesiyle görüşme yapılacağı, yine uyulmaması durumunda ise ebeveynlere 150 avrodan 1000 avroya kadar para cezası verilmesini öngördüklerini aktardı.

'BAŞÖRTÜSÜ BASKI SEMBOLÜ' DENDİ

Kipa veya haç takmanın aksine başörtünün yasaklanmasına ilişkin de konuşan Plakolm, başörtüsünün bir "baskı sembolü" olduğunu söyledi:

"Çocukların başörtüsü yasağı konusundaki argümanlarımızda, çocukların yararını gözetiyoruz. Benzer bir dini sembol yoktur, bir kipa veya haç kolyede baskı sembolü yoktur. Bu nedenle, devlet olarak görevimiz, kızların özgür ve kendi kararlarını verebilecek şekilde gelişmelerini desteklemek, çocukların yararı için her şeyi yapmaktır. Okullarda bu yasal yetkiye sahibiz. Okullar, büyüme ve gelişme için de korunan bir alan olmalı ve buna engel olan hiçbir şey okulda yer almamalıdır."

YASAK ÖNCEDEN MAHKEMEDEN DÖNMÜŞTÜ

Avusturya'da 2019'da koalisyon hükümeti tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik başörtüsü yasağı getirilmiş, 11 Aralık 2020'de Anayasa Mahkemesi, başörtüsü yasağının eşitlik ve inanç özgürlüğü ile bağdaşmadığı gerekçesiyle iptal edilmesine hükmetmişti.