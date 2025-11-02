12 yıldır ölü sanılıyordu; dağdan çıktı

12 yıldır ölü sanılıyordu; dağdan çıktı
Yayınlanma:
Bulgaristan'da 5 yıl boyunca aranan ancak bulunamadığı için 12 yıldır ölü varsayılan kişi, Pirin Dağı'nda saklanırken bulundu.

Bulgaristan’da 17 yıl önce kayıplara karışan ve mahkeme kararıyla ölü ilan edilen bir kişi, Pirin Dağı’nda yıllardır tek başına yaşarken bulundu.

Bulgaristan’ın güneybatısındaki Pirin Milli Parkı’nda yapılan rutin denetim sırasında park görevlileri, izinsiz kamp kuran bir erkekle karşılaştı. Kimlik kontrolü yapmak isteyen görevlilere agresif tavırlar sergileyen kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bansko İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde yapılan incelemelerde, kimliği belirsiz kişinin 2008 yılında hem ulusal hem de uluslararası düzeyde arananlar listesine alındığı, 2013’te ise “bulunamadığı” gerekçesiyle mahkeme tarafından ölü ilan edildiği ortaya çıktı.

Pirin Milli Parkı Müdürü Rosen Banenski, yaptığı açıklamada, “Görünüşe göre Rusçuk doğumlu bu kişi, yıllardır dağda münzevi bir yaşam sürmüş. Park görevlileri sayesinde kimliği nihayet tespit edildi” dedi.

UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Pirin Milli Parkı, 2 bin 900 metreyi aşan zirveleri, buzul gölleri ve vahşi yaşamıyla biliniyor. Yetkililer, “ölü” sanılan adamın yıllardır bu zorlu koşullarda nasıl hayatta kaldığını araştırıyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

