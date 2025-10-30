Karadeniz'deki mayınlar için karar verildi! Türkiye harekete geçecek

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın ev sahipliğinde düzenlenen Nusret-2025 Davet Tatbikatı’nın Seçkin Gözlemci Günü, Çanakkale ve Saroz Körfezi’nde gerçekleştirildi. 24 Ekim’de başlayan tatbikatın yarın sona ermesi bekleniyor.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, tatbikatın ardından yaptığı açıklamada, mayın harekâtının donanma için kritik önemde olduğunu vurguladı. Gürak, şunları ifade etti:

"Bu tatbikatla elde edilen eğitim faaliyetleri aynı zamanda bizim Karadeniz güvenliğini sağlamamız için üç ülkenin Türkiye, Romanya ve Bulgaristan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Karadeniz'deki mayın harekâtı kapsamında imzalamış olduğu iş birliğinin de bir göstergesi olarak hepimiz burada şahit olduk"

Yerli savunma ürünlerinin tatbikatta aktif olarak kullanıldığını belirten Gürak, "Milli ve yerli sanayimizin faaliyetimize katkıda bulunan bütün ürünlerini de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından burada deneme imkânı bulduk" ifadelerini kullandı.

"BİZ TEMİZLEYECEĞİZ"

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ise tatbikatın adını, 1915’teki Çanakkale Savaşı’nda müttefik donanmasını engelleyen Nusret Mayın Gemisi’nden aldığını hatırlattı. Tatlıoğlu, “Mayın silahı hâlâ çok önemli. Bildiğiniz gibi Ukrayna-Rusya savaşı esnasında Ukrayna'nın Odessa'nın güneyine dökmüş olduğu mayınlar sonucunda Rusya Karadeniz'de istediği gibi bir deniz harekâtı icra edemedi” dedi.

Tatlıoğlu, Türkiye’nin kendi millî mayını olan Malaman’ı ürettiğini ve tatbikatta kullandığını belirtti. Tatlıoğlu millî mayın avlama gemilerinin inşa edildiğini de söyledi.

Tatlıoğlu, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş bittiğinde Karadeniz'deki mayınları Türkiye'nin temizleyeceğini açıkladı:

"Mayın silahı hala çok önemli. Bildiğiniz gibi Ukrayna-Rusya savaşı esnasında Ukrayna'nın Odessa'nın güneyine dökmüş olduğu mayınlar sonucunda Rusya Karadeniz'de istediği gibi bir deniz harekatı icra edemedi. Biz mayın konusunda çok iyi bir deniz kuvvetliyiz. Kendi milli ile yerli mayınımızı, Malaman mayınımızı yaptık ve bugün de kullandık. Aynı zamanda yerli ve milli mayın avlama gemilerimizi de inşa ediyoruz. Rusya-Ukrayna savaşının bitmesinin ardından Karadeniz'deki bütün mayınları biz temizleyeceğiz, Türkiye olarak, Türk Deniz Kuvvetleri olarak biz temizleyeceğiz. Yapmış olduğumuz bu tatbikat Karadeniz'de icra edeceğimiz mayın temizliği faaliyetlerinin bir provasıdır."

Türkiye'nin coğrafi konumunun güçlü bir donanmayı zorunlu kıldığını vurgulayan Tatlıoğlu, “Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin coğrafi yapısı, çok güçlü bir deniz kuvvetlerine sahip olmamızı gerektirmektedir” dedi. Tatlıoğlu, inşa hâlindeki uçak gemisi, millî denizaltılar, fırkateynler ve hücum botlarla donanmanın daha da güçleneceğini belirtti