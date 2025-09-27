Zeytin fabrikada umut tarlada: Hedef 450 ton

Antalya’nın Kumluca ilçesinde üreticiler, sezonun ilk zeytinlerini hasat ederek yağ sıkımına başladı. Kumluca Ziraat Odası bünyesindeki zeytinyağı sıkım fabrikasında düzenlenen törenle birlikte sezonun ilk sıkımı gerçekleştirildi. Üreticiler, bereketli bir sezon için dua etti.

"400 TON BEKLENTİMİZ VAR"

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, fabrikanın günlük sıkım kapasitesinin 200 ton olduğunu belirtti. Sadece Kumluca’dan değil, çevre il ve ilçelerden de üreticilerin tesise geldiğini ifade eden Kökce, fabrikanın şubat ayına kadar hizmet vereceğini söyledi.

Kökce, geçen yıl 350 ton zeytinyağı üretildiğini hatırlatarak bu yıl rekoltenin artmasını beklediklerini aktardı: “İlçemiz genelinde yaklaşık 16 bin dekar alanda zeytin üretimi yapılıyor. Bu yıl mevsimsel olarak hava şartlarının daha iyi geçmesiyle 400-450 ton civarında yağ beklentimiz var.” dedi.

Zeytinyağının kalitesinin korunması için üreticilere önemli bir uyarıda bulunan Kökce, “Üreticilerin zeytinyağı kalitesinde düşüklük olmaması için hasat ettiği ürünleri bekletmeden fabrikaya getirmeleri gerekiyor.” ifadelerini kullandı. Bu şekilde hem yağın kalitesi hem de ürün verimi korunmuş oluyor.

Konuşmaların ardından üreticiler, topladıkları zeytinleri fabrikaya getirerek yağa dönüştürme işlemini başlattı.