Zamanda yolculuk: Kayıp adam 30 yıl sonra aynı kıyafetlerle geri geldi

Yayınlanma:
Romanya'da 1991 yılında aniden ortadan kaybolan Vasile Gorgos, 30 yıl sonra üzerinde kaybolduğu kıyafetlerle geri döndü.

Romanya’da sıra dışı bir olay yaşandı. Bacau kasabasında 1991 yılında aniden ortadan kaybolan Vasile Gorgos, 30 yıl sonra üzerinde aynı kıyafetlerle geri döndü.

Kaybolduğu tarihte 63 yaşında olan Gorgos'un ailesi, kayıp başvurusu yapmış ancak polislerin yıllar süren arama çalışmalarına rağmen bugüne dek tel bir ize rastlanmamıştı.

30 YIL SONRA AYNI KIYAFETLERLE GERİ GELDİ

Gorgos'un bir bilinmezlik içinde kaybolduğu düşünülürken, tam 30 yıl sonra beklenmedik bir şey oldu.

29 Ağustos 2021’de Gorgos, ailesinin evinin önünde bir arabadan indi.

EVDE OLDUĞUNU SÖYLÜYOR

Şaşırtıcı bir diğer şey, 93 yaşında yeniden ortaya çıkan adamın, 30 yıl önce kaybolduğunda üzerinde taşıdığı kıyafetlerle geri gelmesi oldu. Üstelik elinde o döneme ait tren biletini hala yanında bulunduruyordu.

Ancak Gorgos, geçen yılları hiçbir şekilde hatırlamıyor ve soranlara bu süre boyunca evde olduğunu söylüyordu.

ESKİ HAYATINI HATIRLIYOR

Gorgos'un tedavisi süresince yapılan incelemeler, fiziksel sağlığının yerinde olduğunu ve 1991’den 2021’e kadar yaşananları hatırlayamadığını ortaya koydu.

Gorgos, sadece eski hayatına dair temel bilgileri hatırlıyordu. Ailesini, çiftliğini ve doğum tarihini.

GORGOS'UN 30 YILLIK GİZEMİ MERAK KONUSU

Gorgos’un ortadan yok olduğu süre zarfında ne yaptığı hala çözülemedi. Bazı uzmanlar hafıza kaybı veya ciddi bir disosiyatif bozukluk ihtimali üzerinde duruyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

