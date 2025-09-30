Yüzünü 2.000 dolara yapay zekaya sattı şimdi çok pişman:

Lucy ismiyle tanınan kadın, her şeyin nasıl başladığını Instagram'da kendisine gönderilen bir yapay zeka girişiminin doğrudan mesajıyla anlattı .

Mesajda, yüzünün haklarını satması karşılığında kendisine para ödeneceği ve bu paranın yapay zeka tarafından üretilen bir model oluşturmak için kullanılacağı belirtildi.

Ancak ilk başta kolay para kazanma yolu gibi görünse de, artık Lucy'nin hayatının geri kalanında yüzünün reklamlarda nasıl kullanılacağı konusunda hiçbir kontrolü olmadığı ortaya çıktı.

Basına konuşan oyuncu , "Tavsiye alın ve geleceğinizi düşünün. Kararımı aceleye getirdiğim için gerçekten pişmanım ve sözleşmeyi imzalamadan önce hukuki danışmanlık almalı , hatta en azından ailemle konuşmalıydım. Ayrıca uzun vadeyi hiç düşünmedim, o zamanlar tek önemsediğim şey tazminattı" dedi .

Bu süreci aydınlatan ve yapay zeka modellerinin insan içerik üreticilerinin yerini almaya nasıl başladığını gösteren The AI ​​Face Trade adlı belgesel YouTube'da izlenebilir.

Programın yapımcısı Sam Tullen, "Lucy'nin durumu buzdağının sadece görünen kısmı. Yapay zeka, dünya çapında birçok sektörü eşi benzeri görülmemiş bir hızla dönüştürüyor ve şimdi bazı insanlar uzun vadeli sonuçlarını tam olarak anlamadan yüzlerini gönüllü olarak teslim ediyor" dedi.

Yapay zekanın dünyayı nasıl yeniden şekillendirdiği beni her zaman büyülemiştir. Lucy'nin hikayesini ilk öğrendiğimde, bunun uzak, fütüristik bir kavram olmadığını fark ettim. Şu anda ve hızla gerçekleşiyor ve ben de buna dikkat çekmek istedim.

Birçok kişi , habere kendi tepkilerini paylaşmak için sosyal medyayı kullandı . Bir kullanıcı şöyle yazdı : "Bunun sonuçları düşündüğünüzde oldukça korkutucu. Şirket, onun benzerliğiyle istediği her şeyi yapabilir ve hatta hiçbir yasal yaptırım olmadan satabilir. Yüzü kullanılarak ve izni olmadan reklamlar ve cinsel içerikli içerikler üretilebilir. İşini ve kişisel ilişkilerini kaybetmek gibi gerçek dünya sonuçlarıyla karşı karşıya kalabilir. Yaygın bir sorun haline gelmeden önce bunun önlenmesi ve kontrol altına alınması için yasalar çıkarılmalı"