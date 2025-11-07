Yozgatlılar Yozgat'a gelsin diye proje başlatıldı

Yozgat Belediyesi ile Ankara merkezli Yozgatlı Dernekler Federasyonu tarafından yürütülen “Yozgat Seni Çağırıyor” projesi kapsamında il dışında yaşayan Yozgatlılar memleketlerine davet ediliyor. Kentte ağırlanan misafirler, hem özlemlerini gideriyor hem de Yozgat’taki son gelişmeleri yerinde görme fırsatı buluyor.

Saklı Han’da konukları karşılayan Belediye Başkanı Kazım Arslan, kent dışında yaşayan Yozgatlıların birikimlerinden faydalanmak istediklerini belirterek şunları söyledi:

“Yozgat'ta 400 bin civarında hemşehrimiz yaşarken mesela Ankara'da bile 400-500 bin civarında hemşehrimiz var ve Türkiye'nin bütün illerinde, çok göç veren bir il olduğumuz için hemşehrilerimiz yaşıyor. Yozgat, hemşehrilerimizin hafızasında büyük ölçüde 20-30 sene önceki haliyle yaşıyor.”

Başkan Arslan, proje kapsamında kente gelen grupların gezdirildiğini ve olumlu izlenimlerle ayrıldıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Yozgat'a gelen bu hemşerilerimiz Yozgat'tan son derece güzel izlenimlerle ayrılıyorlar. Hafızalarını, hatıralarını tazeleyerek ayrılıyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor. Bu çalışma devam edecek.”

Arslan, Ankara’da ve diğer şehirlerde yaşayan hemşehrilerle kurulan temasların Yozgat için önemli bir kazanç olacağını vurguladı:

“Neticede Yozgat'ın dışına çıkan hemşehrilerimiz yaşadıkları şehirlerde bürokratik manada, siyasi manada ticaret manasında çok ciddi görevler yapan hemşehrilerimiz. O yüzden de bu hemşehrilerimizin birikimlerinden istifade etmek gerekiyor. Tecrübelerinden istifade etmek gerekiyor.”

Yozgat Belediyesi, proje kapsamında farklı şehirlerden gelen Yozgatlıları gruplar hâlinde ağırlamaya devam edecek. Projeye katılanlar arasında bürokrasiden emekli isimlerin yanı sıra iş insanları ve siyasetçiler de yer alıyor.