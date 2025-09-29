Van'da 113 kilo uyuşturucu yakalandı

Van'da 113 kilo uyuşturucu yakalandı
Yayınlanma:
Emniyet'in Van'ın iki ilçesinde düzenlediği operasyonlarda 1 şüpheliyi gözaltına aldı

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İpekyolu ve Tuşba ilçelerinde 3 ayrı operasyon gerçekleştirdi.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonlarda durdurulan araçlarda yapılan aramalarda, bir kısmı boya ve macun kutularına gizlenmiş 80 kilo 700 gram metamfetamin ve 32 kilo 360 gram eroin olmak üzere toplam 113 kilo 60 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Bankada büyük skandal: Yüzlerce müşterinin hesabı boşaltıldı, krediler kullanıldı
Bankada büyük skandal
Yüzlerce müşterinin hesabı boşaltıldı, krediler kullanıldı
2024 yılında başlamıştı! Cep telefonları için 31 Aralık son gün: 3 ay kaldı
Uzmanların yeni süper gıdası: Zindelikte kahve ve çayı geride bırakıyor
Kahveden 4 kat güçlü:
Uzmanların yeni süper gıdası: Zindelikte kahve ve çayı geride bırakıyor
Trump 'Bir bebeğin elinden şekerinin çalınması gibi bizden çaldılar' diyerek duyurdu: Yüzde 100 tarife yolda
Herkese tek tek mesaj gidiyor: Kredi kartı faizleri güncelleniyor
Faizsiz kredi fırtınası: Bankalardan 90 bin TL’ye kadar destek!
Faizsiz kredi fırtınası: Bankalardan 90 bin TL’ye kadar destek!
Güllü'nün ölmeden önceki görüntülerinin tamamı ortaya çıktı!
Kanal İstanbul rantı jet hızıyla sürüyor! 2 haftada 10 milyarlık konut ihalesi
Liverpool'u korkutan hakem Galatasaray maçında: Sedat Kaya nedenini açıkladı
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: 23 ilçe karanlığa gömülecek!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: 23 ilçe karanlığa gömülecek!
Yaşam
Laf atma kavgası kanlı bitti: 26 yaşındaki genç yaşam mücadelesi veriyor
Laf atma kavgası kanlı bitti: 26 yaşındaki genç yaşam mücadelesi veriyor
Kıyıya cansız bedeni vuran gencin kimliği tespit edildi
Kıyıya cansız bedeni vuran gencin kimliği tespit edildi