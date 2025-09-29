Van'da 113 kilo uyuşturucu yakalandı

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İpekyolu ve Tuşba ilçelerinde 3 ayrı operasyon gerçekleştirdi.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonlarda durdurulan araçlarda yapılan aramalarda, bir kısmı boya ve macun kutularına gizlenmiş 80 kilo 700 gram metamfetamin ve 32 kilo 360 gram eroin olmak üzere toplam 113 kilo 60 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.