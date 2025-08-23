Uzmanlar adres verdi denize girecekleri uyardı: Tehlike saçıyor!

Yayınlanma:
Akdeniz Üniversitesi'nden (AÜ) Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Antalya'da artan deniz suyu sıcaklığı ve kıyı kirliliğinin, denizde bazı organizmaların hızla çoğalmasına neden olduğunu ve bu durumun yarattığı tehlikelere dikkat çekti.

Antalya’da deniz suyu sıcaklıklarının yükselmesi ve kıyılardan denize yoğun kirlilik akışı, bazı deniz organizmalarının hızla çoğalmasına yol açtı.

Akdeniz Üniversitesi’nden (AÜ) Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, özellikle Belek, Acısu, Beşgöz Deresi, Aksu ve Kopak Çayı gibi noktalardan gelen atıkların deniz ekosistemini etkilediğini belirterek, “Sıcaklık ve kirlilik, bazı organizmaların hızla çoğalmasına neden oldu. Bu durum, son dönemde denize giren bazı kişilerde kaşıntı ve yanma şikayetlerini artırdı” dedi.

ZARARLI ORGANİZMALAR GELİŞMESİ KOLAYLAŞIYOR

Prof. Dr. Gökoğlu, Antalya Körfezi’nde ciddi bir deniz kirliliği olmadığını ancak düşük düzeyde kirlilik ve artan su sıcaklığının bile bazı organizmaların gelişimini kolaylaştırdığını söyledi.

NEFES DARLIĞINA NEDEN OLABİLİR

AÜ Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Akman da, bu tür organizmaların vücutta kızarıklık ve kaşıntıya yol açabileceğini, bazı durumlarda nefes darlığı gibi ciddi sorunlara dahi neden olabileceğini vurguladı. Akman, denize girmeden önce dermatolog tarafından önerilen ilaçların kullanılmasını, deniz öncesi ve sonrası duş alınmasını ve olumsuz bir durumla karşılaşıldığında hemen doktora başvurulması gerektiğini ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

