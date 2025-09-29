Uçuş güvenliğinde yeni tehdit: Yolcu uçağıyla drone çarpıştı iddiası

Uçuş güvenliğinde yeni tehdit: Yolcu uçağıyla drone çarpıştı iddiası
Yayınlanma:
Bir İHA ile bir yolcu uçağı arasındaki ilk havada çarpışma büyük ihtimalle Ağustos ayında meydana geldi.

mini-drone-01.webp

Olay, Rusya'nın Kamçatka bölgesinde meydana geldi. Sivil havacılık alanında faaliyet gösteren bir uçağın bir drone ile çarpıştığı iddia edildi. Bu ilk kez yaşanıyor. Kamçatka Havacılık İşletmesi'nin (KAE) 2 Ağustos'ta Petropavlovsk-Kamçatski'den Tilichiki'ye tarifeli bir uçuş gerçekleştiren An-26 RA-26122 sefer sayılı uçağının bir drone ile çarpıştığı iddia edildi.

Uçak havalimanına indikten sonra, operatörün havacılık personeli, motorları veya kritik ekipmanları etkilemeden gövdede hasar tespit etti. Ancak şirket, mürettebatın uçuş sırasında herhangi bir darbe veya operasyonel anormallik fark etmediğini belirtti.

SİVİL BİR UÇAK İLE BİR DRONE'UN İLK ÇARPIŞMASI MI?

Federal Hava Taşımacılığı Ajansı'na bağlı Kamçatka Bölgelerarası Bölge Müdürlüğü'nden bir komisyon, yaptığı incelemenin ardından An-26'nın gövdesindeki hasarın, büyük ihtimalle insansız hava aracı olan "tanımlanamayan bir cisimle" uçuş sırasında çarpışma sonucu meydana geldiği sonucuna vardı.

Kurum, "İHA'nın fırlatıldığı yer bilinmediği için İHA'yı kimin kullandığını belirlemek imkansız," dedi. Uçağın o sıradaki uçuş irtifası (6.000 metre) göz önüne alındığında, bir kuş olma ihtimali ortadan kalkıyor.

Kamçatka Havacılık İşletmesi, uçağın arızasının giderildiğini, normal şekilde çalıştığını ve uçuş güvenliği açısından herhangi bir tehdit bulunmadığını vurguluyor.

Yerel medya, soruşturmaya yakın ve isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynağa dayanarak, bunun bir drone ile sivil bir uçak arasında şüpheli bir çarpışmanın kaydedildiği ilk vaka olduğunu bildirdi.

Federal Hava Taşımacılığı Ajansı'nın basın servisi resmi bir açıklama yapmayı reddetti.

Bir drone-uçak çarpışmasının olası sonuçları önemsizden çok ciddi olana kadar önemli ölçüde farklılık gösterebilir.

Eğer İHA çok küçükse ve darbe uçağın kritik olmayan bir parçasına isabet ederse, hasar sadece yüzeysel olabilir; örneğin göçükler veya çizikler.

Kokpit camına çarpan bir drone, camı çatlatabilir veya kırabilir, bu da yüksek irtifalarda tehlikelidir.

Küçük uçağın bir motora çarpması durumunda türbin kanatlarında hasar meydana gelebilir, bu da tüm motorun hasar görmesine veya yangına yol açabilir.

Kanat, flap, kanatçıklar ve genel olarak kumanda yüzeylerine gelen darbeler uçağın manevra kabiliyetini etkileyebilir.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Faizsiz kredi fırtınası: Bankalardan 90 bin TL’ye kadar destek!
Faizsiz kredi fırtınası: Bankalardan 90 bin TL’ye kadar destek!
Güllü'nün ölmeden önceki görüntülerinin tamamı ortaya çıktı!
Kanal İstanbul rantı jet hızıyla sürüyor! 2 haftada 10 milyarlık konut ihalesi
Liverpool'u korkutan hakem Galatasaray maçında: Sedat Kaya nedenini açıkladı
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: 23 ilçe karanlığa gömülecek!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: 23 ilçe karanlığa gömülecek!
Bülent Ersoy servetini bırakacak birini arıyor: Tek şartı var!
Bülent Ersoy servetini bırakacak birini arıyor: Tek şartı var!
Real Madrid'de Arda Güler isyanı: Saha içi konuşmaları ortaya çıktı
IBAN ve transfer krizi: Yüz binlerce kişiyi etkiledi
IBAN ve transfer krizi: Yüz binlerce kişiyi etkiledi
Boeing 737 MAX güvenli mi? THY'den açıklama geldi!
Boeing 737 MAX güvenli mi? THY'den açıklama geldi!
‘Yeşil Sermaye’ için para toplayan imama 19 yıl sonra ceza
Yaşam
Laf atma kavgası kanlı bitti: 26 yaşındaki genç yaşam mücadelesi veriyor
Laf atma kavgası kanlı bitti: 26 yaşındaki genç yaşam mücadelesi veriyor
Kıyıya cansız bedeni vuran gencin kimliği tespit edildi
Kıyıya cansız bedeni vuran gencin kimliği tespit edildi
Üç kadına tecavüz, işkence edildi ve öldürüldü: Hepsi Instagram'da canlı yayınlandı
Üç kadına tecavüz, işkence edildi ve öldürüldü: Hepsi Instagram'da canlı yayınlandı